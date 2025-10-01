0 800 307 555
У Британії посилять вимоги для українських біженців — The Guardian

Світ
Уряд Великої Британії оголосив про нові вимоги до іноземців, які прагнуть отримати право на постійне проживання (ILR). Відтепер претендентам доведеться довести не лише знання англійської мови, а й реальний внесок у життя країни.
Про це пише The Guardian із посиланням на міністра внутрішніх справ Шабану Махмуд.

Які нові умови

Заявники повинні:
  • продемонструвати високий рівень англійської мови,
  • мати бездоганну репутацію та відсутність судимостей,
  • підтвердити соціальний внесок — офіційне працевлаштування, волонтерство чи сплата державного страхування без отримання соціальних виплат.
Окремий акцент зробили на українцях, які з початку війни отримали тимчасовий притулок. Для них базового рівня англійської буде замало — уряд очікує впевненого володіння мовою, що має допомогти швидшій інтеграції в роботу та суспільство.
Крім того, обов’язковими стануть працевлаштування або волонтерська діяльність, які підтверджуватимуть корисність заявника для британської спільноти.
Посилені й репутаційні вимоги: навіть дрібні правопорушення можуть стати причиною затримки або відмови у наданні ILR.

Політичний контекст

Реформа стала відповіддю на заклики партії Reform UK на чолі з Найджелом Фараджем, яка вимагає суворішої імміграційної політики. Водночас у лейбористів запевняють: ті, хто вже має безстроковий дозвіл на проживання, змін не відчують — нові правила стосуються лише майбутніх заявників.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
