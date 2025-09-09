Як оскаржити звільнення у Великій Британії: поради й приклади Сьогодні 19:30 — Особисті фінанси

Як оскаржити звільнення у Великій Британії: поради й приклади

Коли людина втрачає роботу у своїй країні — це завжди стрес. Але коли це відбувається за кордоном, у чужій правовій системі та з іншими правилами трудового законодавства, ситуація ускладнюється в рази.

Види звільнення у Великій Британії

У Британії існує кілька видів звільнень: з повідомленням або без, справедливе та несправедливе звільнення, а також ситуація, коли працівник сам змушений піти через дії роботодавця — так зване конструктивне звільнення. У кожному випадку діють різні правила, і важливо знати, до якого саме типу належить ваше.

Що таке несправедливе звільнення?

Якщо ви працювали на роботодавця понад два роки, ваше звільнення може вважатися несправедливим, якщо:

не було об’єктивної причини для звільнення;

причина не була достатньо переконливою;

роботодавець не дотримався процедури згідно з Кодексом поведінки Acas.

Це особливо важливо у випадках звільнення через порушення дисципліни або недостатню кваліфікацію.

Автоматично несправедливі підстави

Деякі причини звільнення вважаються автоматично несправедливими, навіть якщо ви працюєте менш як два роки. Серед них:

вагітність або перебування у відпустці по догляду за дитиною;

участь у страйку або звернення щодо небезпечних умов праці;

членство в профспілці;

скарги на оплату праці, прохання про гнучкий графік;

повідомлення про порушення (whistleblowing).

Примусове звільнення через умови праці

Якщо роботодавець створює нестерпні умови (булінг, приниження, зниження годин роботи без пояснень. — Ред.) і ви змушені піти — це може бути підставою для позову про конструктивне звільнення.

Право на апеляцію

Працівники мають право оскаржити звільнення — це передбачено Кодексом поведінки Acas. У першу чергу слід скористатися процедурою апеляції в межах компанії. Також можна звернутися до профспілки або за юридичною консультацією.

Що робити далі?

Якщо апеляція не дала результату, ви можете подати скаргу до трибуналу з питань зайнятості. Зазвичай це можна зробити протягом трьох місяців (мінус один день) після завершення трудових відносин. Ви маєте право на розгляд, навіть якщо працювали менш як два роки, якщо причина звільнення вважається автоматично несправедливою або дискримінаційною (через стать, расу, інвалідність тощо).

Право на компенсацію (redundancy pay)

Якщо вас звільнили через скорочення, і ви працювали мінімум два роки, то ви маєте право на компенсацію.

Формула враховує стаж, вік і зарплату (береться тижневий оклад, але не більше 700 фунтів стерлінгів/тиждень від квітня 2025 року):

до 22 років — 0,5 тижня зарплати за рік стажу;

22−41 років — 1 тиждень зарплати за рік;

після 41 року — 1,5 тижня зарплати за рік.

Приклад: якщо вам 35 років, зарплата 500 фунтів стерлінгів/тиждень, і ви пропрацювали 6 років, то redundancy pay складе 3 тис. фунтів стерлінгів. Максимальна сума — близько 19 600 фунтів стерлінгів 2025 року.

Інші виплати:

зарплата за notice period (якщо роботодавець не відпрацював попередження);

компенсація за невикористані дні відпустки.

Соціальна допомога

Українці у Великій Британії за схемою Homes for Ukraine або з візою можуть претендувати на Universal Credit, однак важливий імміграційний статус. Також потрібно обов’язково повідомляти HMRC, якщо ви виїжджаєте з країни, щоб уникнути штрафів через «переплати» допомог.

Що робити крок за кроком після звільнення

Зберіть документи: контракт, лист про звільнення, останні розрахункові відомості. Перевірте формулу: порахуйте, скільки приблизно маєте отримати (щоб уникнути обману). Подайте заяву: роботодавцю, у трудову інспекцію або до фонду. Оскаржуйте, якщо треба. Дізнайтесь про соцвиплати. Закрийте допомоги в разі виїзду.

Що робити в таких ситуаціях в інших країнах, розповідаємо в матеріалі:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.