«Обрій» не має жодного стосунку до пенсійних прав українців — Мінекономіки

Особисті фінанси
У звʼязку з некоректною інформацією, яка шириться мережами щодо задач і функціоналу цифрової системи Обрій, у Мінекономіки дали офіційне роз’яснення.
Там зазначили, що Обрій — це цифрова система для ринку праці, що поєднує шукачів роботи та роботодавців. Вона не має відношення до пенсійних прав громадян, і не передбачає жодного функціоналу, який би впливав на призначення, перерахунок чи виплату пенсій. Пенсійні права громадян захищені законом.
«Обрій — це цифрова система для ринку праці. Її мета — спростити взаємодію між людьми, які шукають роботу, та роботодавцями, які шукають працівників. „Обрій“ допоможе українцям швидше знаходити роботу, а бізнесу — ефективніше закривати вакансії», — йдеться у повідомленні.
Крім того, система передбачатиме можливість отримання гранту на навчання у розмірі до 15 тис. грн для тих, хто планує здобути нову професію або підвищити кваліфікацію.

А що там з пенсіями

  • «Обрій» не має жодного відношення до пенсійних прав громадян.
  • Система не містить і не передбачає жодного функціоналу, який би впливав на призначення, перерахунок чи виплату пенсій, наголошують у Мінекономіки.
  • Пенсійні права громадян захищені законом і не можуть бути скасовані — жодною системою, жодним цифровим рішенням або алгоритмом.

Що відомо про «Обрій»

Уряд запускає систему «Обрій» — цифрову екосистему зайнятості, яка має об’єднати дані Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду, роботодавців і працівників. На основі цих даних «Обрій» автоматично формуватиме профіль кожної людини, яка не працює.
«Пенсійний фонд зараз один з найбільших інформаційних баз, яка „знає“ про нас практично все: де ми працюємо, скільки ми отримуємо, які внески за нас роботодавець перераховує і багато іншого. Якщо Пенсійний фонд побачить інформацію про конкретну людину, що за неї впродовж двох місяців не сплачується єдиний соціальний внесок, чи людина звільнилася з роботи, Пенсійний фонд формує базу даних незайнятих осіб і передає її Державній службі зайнятості», — розповів президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.
Нова програма почне працювати з 1 січня і два роки працюватиме в експериментальному режимі.
