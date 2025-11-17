Британія планує зробити статус біженця тимчасовим і збільшити шлях до постійного проживання до 20 років Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Британія планує зробити статус біженця тимчасовим і збільшити шлях до постійного проживання до 20 років

Велика Британія заявила про намір зробити статус біженців тимчасовим, а термін очікування на постійне проживання зросте до 20 років. У багатьох країнах уже діють суворіші обмеження через зростання антиміграційних настроїв, хоча правозахисні організації критикують такі рішення.

Про це повідомляє Reuters.

Тимчасовий статус і регулярний перегляд

У межах реформи уряд планує скасувати обов’язкову вимогу щодо підтримки певних категорій шукачів притулку. Це стосується надання житла та щотижневих виплат. Як зазначили у Міністерстві внутрішніх справ, нові правила діятимуть для людей, які можуть працювати, але цього не роблять, а також для порушників закону. Підтримку за кошти платників податків планують спрямовувати на тих, хто робить внесок в економіку та місцеві громади.

Відомство також заявило, що захист для біженців тепер матиме тимчасовий характер. Статус переглядатимуть і можуть скасувати, якщо країна походження стане безпечною.

Міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд пояснила, що нові правила передбачають перегляд статусу кожні два з половиною роки та значно довший шлях до постійного проживання, який триватиме 20 років.

Махмуд також повідомила, що найближчим часом представить додаткові деталі реформи, зокрема щодо статті 8 Європейської конвенції з прав людини, яка стосується права на сімейне життя.

Махмуд повідомила, що уряд планує відкривати більше безпечних і легальних шляхів для тих, хто потребує притулку, оскільки Велика Британія має намір залишатися країною, яка допомагає людям, що тікають від небезпеки.

Данський підхід як орієнтир реформи

Міністерство внутрішніх справ заявило, що реформа у Великій Британії має відповідати стандартам Данії та інших європейських країн і в деяких аспектах перевищувати їх. У цих країнах статус біженця є тимчасовим, державна підтримка має умовний характер і передбачає активну інтеграцію у суспільство.

У Данії біженці отримують тимчасові дозволи на проживання строком на два роки та мають повторно подавати заявки після завершення цього терміну. Якщо країну походження визнають безпечною, людей можуть репатріювати. Данія також подовжила шлях до отримання громадянства.

За даними британського відомства, жорсткіші правила допомогли Данії зменшити кількість заяв на притулок до найнижчого рівня за сорок років.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Шабану Махмуд писав , що в Британії посилять вимоги для українських біженців. Тоді уряд Великої Британії оголосив про нові вимоги до іноземців, які прагнуть отримати право на постійне проживання (ILR). Претендентам доведеться довести не лише знання англійської мови, а й реальний внесок у життя країни.

