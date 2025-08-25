Українські біженці у Британії залишаються без житла: чому так — The Guardian Сьогодні 18:00

Українські біженці у Британії залишаються без житла: чому так — The Guardian

Понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів, виділених англійським радам для допомоги українським біженцям у пошуку житла, не було витрачено.

Читайте також Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд

Запити щодо свободи інформації, надіслані до 150 рад Англії, які були передані газеті Guardian, виявили, що 327 мільйонів фунтів стерлінгів — приблизно третина бюджету в 1 мільярд фунтів стерлінгів — все ще залишаються на банківських рахунках рад.

Більшість коштів, витрачених радами, були використані для оплати праці персоналу та партнерських організацій. Лише 22 мільйони фунтів стерлінгів було витрачено на тимчасове житло для українців та 15 мільйонів фунтів стерлінгів — на допомогу їм у приватному орендованому житлі.

Читайте також Британія ввела нові санкції проти рф: що зачепить

Багато українців мають труднощі з пошуком житла в приватному орендованому секторі через необхідність внесення застави, з чим можуть допомогти місцеві ради, але, за словами деяких українців, на практиці це може бути повільним, бюрократичним і важкодоступним. Пошук гаранта у Великій Британії також може бути складним, а тим, хто не розмовляє англійською, важко вести переговори з орендодавцями.

Дослідження Британського Червоного Хреста, проведене на початку цього року, показало, що українські біженці більш ніж удвічі частіше, ніж британці, стикаються з безпритульністю.

Використовуючи дані з усієї Британії, дослідження Червоного Хреста підрахувало, що цього року понад 6400 українських сімей зіткнуться з певною формою безпритульності.

Читайте також Програми навчання в Європі: що пропонують Велика Британія та Німеччина

Найпоширенішою проблемою є неможливість орендувати житло приватно, і люди часто не знають нікого у Великій Британії, хто міг би виступити гарантом, тому для вирішення цієї проблеми їм доводиться покладатися на місцеву раду.

Висновки

Дослідження показує, що багато рад мають значний обсяг коштів, але допомогли дуже малій кількості людей з орендою житла, тоді як інші продемонстрували проактивний підхід, орієнтований на можливості, і допомогли значно більшій кількості людей.

Соломія Баранець, українська біженка та стажер-юрист, яка керує проектом «Інтеграція зайнятості в Україні», щоб допомогти людям знайти роботу, розповіла, що їй було важко знайти житло для себе та своєї родини, і вона намагається допомогти іншим, хто опинився в такій самій ситуації.

«Статус українців тут нестабільний. У мене двоє дітей та мати-інвалід. Я зв’язалася з більш ніж 50 орендодавцями. Вони були дуже ввічливими, але так і не відповіли. Міська рада мені не допомогла. Мені довелося допомагати собі самій». каже вона

Стан Бенеш, директор «Опори», організації, яка підтримує українців у відбудові їхнього життя, сказав: «Якість підтримки місцевих рад для українців часто є лотереєю поштових індексів. З моменту початку дії візових схем для України ради мали значну свободу дій щодо того, як використовувати виділені урядом кошти та чи доповнювати їх із власних бюджетів».

Хоча деякі українці все ще отримують високий рівень підтримки, велика кількість людей стикається з труднощами. Ці бар’єри ще більше посилюються травмою війни та примусового переселення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.