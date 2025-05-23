Програми навчання в Європі: що пропонують Велика Британія та Німеччина — Finance.ua

Програми навчання в Європі: що пропонують Велика Британія та Німеччина Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Програми навчання в Європі: що пропонують Велика Британія та Німеччина

Після початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені шукати прихисток у країнах Європи. Більшість з них — це жінки та діти, підлітки та молодь, які не лише адаптуються до нового життя, а й прагнуть продовжувати навчання та здобути освіту. Європейські країни відреагували на цю ситуацію численними стипендіальними програмами, які допомагають українським школярам і студентам здобути якісну освіту й матеріальну підтримку.

У цьому матеріалі зосередимося на програмах у Великій Британії та Німеччині.

Велика Британія

Велика Британія відома своїми престижними стипендіальними програмами, які відкриті для студентів з усього світу, зокрема для українських студентів сьогодні доступні державні та університетські стипендії.

До державних належать такі престижні програми, як Chevening та Commonwealth, які фінансуються урядом Великої Британії та відкриті для іноземних студентів, зокрема й для українців. Програма Chevening, наприклад, дозволяє здобути магістерську освіту в будь-якому університеті країни з повним фінансуванням: вона покриває вартість навчання, проживання, переліт, візу, а також надає щомісячну стипендію, розмір якої залежить від регіону навчання і в середньому становить від 1200 до 1500 фунтів стерлінгів на місяць (1400−1700 євро).

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Окрім цього, стипендіати отримують додаткові гранти на подорожі та участь у спеціальних заходах, що дозволяє не лише навчатися, а й активно долучатися до професійної спільноти та культурного життя країни.

Університетські стипендії також широко представлені: наприклад, University of Bristol пропонує стипендії у розмірі 10 тис. фунтів для бакалаврів і 20 тис. фунтів для магістрів, а University of Sussex надає знижки до 50% від вартості навчання. Такі програми розраховані на академічно успішних студентів і часто враховують соціальні або лідерські якості претендентів.

Особливістю для українців є те, що для тих, хто має право на проживання у Великій Британії за спеціальними гуманітарними програмами, діють «внутрішні» тарифи на навчання, тобто вони можуть навчатися за значно нижчою вартістю, ніж іноземці. Це суттєво розширює можливості для здобуття освіти у провідних британських університетах навіть для тих, хто не отримав стипендію, але має право на пільгові умови вступу та навчання.

Німеччина

Німеччина традиційно є однією з найпривабливіших країн для навчання завдяки високому рівню освіти й потужній системі стипендій. Найвідомішою організацією, що підтримує іноземних студентів, є DAAD (Німецька служба академічних обмінів).

Для українців відкрито як загальні, так і спеціальні стипендії, які охоплюють бакалаврат, магістратуру, аспірантуру та наукові стажування.

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Розмір стипендії для студентів зазвичай становить від 850 до 1200 євро на місяць, залежно від програми й рівня навчання. Стипендії часто покривають не лише витрати на навчання, а й проживання, медичне страхування та інші необхідні витрати. Для дітей-біженців діють окремі програми підтримки, включаючи мовні курси та інтеграційні заходи.

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