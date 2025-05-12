Британія посилює імміграційні правила — Finance.ua

Британія посилює імміграційні правила Сьогодні 11:32 — Особисті фінанси

Британія посилює імміграційні правила

Уряд Великої Британії оголосив про зміни в імміграційній політиці, які мають на меті знизити рівень чистої міграції. Ключові нововведення передбачають підвищення мовних вимог для мігрантів, ускладнення процедури отримання постійного проживання та обмеження для іноземного найму в секторі догляду.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з новими правилами, автоматичне право на поселення чи громадянство після п’яти років проживання у Великій Британії буде скасовано. Мігранти зможуть претендувати на постійне проживання лише після 10 років перебування в країні — і лише за умови «реального та тривалого внеску в економіку й суспільство».

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Уряд також планує посилити перевірки на знання англійської мови — вимоги діятимуть на всіх етапах імміграційного процесу, включно з роботою, навчанням і возз’єднанням сімей.

«Поселення в Британії має бути привілеєм, а не автоматичним правом», — наголосив прем’єр-міністр Кір Стармер. За його словами, нова система віддаватиме перевагу тим, хто дійсно сприяє зростанню економіки та суспільному розвитку країни.

Окремо буде припинено закордонний найм працівників сфери догляду. Водночас іноземцям, які вже працюють у Британії в цьому секторі, дозволять подовжити дозвіл на перебування, змінити роботодавця та подати заявку на постійне проживання. Замість зовнішнього найму уряд має намір інвестувати в підготовку місцевих кадрів.

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Попри це, в уряді зазначили, що лікарі, інженери, фахівці з ІТ та штучного інтелекту надалі зможуть скористатися прискореними процедурами для переїзду та роботи в Британії.

Міністерка внутрішніх справ Єветт Купер наголосила, що йдеться про «фундаментальну зміну підходу» — з посиленою прив’язкою імміграції до реальних потреб у навичках і навчанні всередині країни. Зокрема, уряд планує зменшити кількість низькокваліфікованих віз на 50 тисяч вже наступного року.

Нове законодавство передбачає також:

обов’язкове знання англійської мови для всіх дорослих утриманців мігрантів;

можливість залишатися в країні для іноземних студентів після навчання;

збільшення кількості депортацій іноземних злочинців.

Нагадаємо, що чиста міграція до Великої Британії за 12 місяців до червня 2024 року становила 728 тис. осіб, що хоч і менше рекордних 906 тис. роком раніше, все ж значно перевищує показники попереднього десятиліття (200−300 тис.).

Довідка Finance.ua:

Британія запроваджує нову вимогу для європейських туристів щодо отримання електронного дозволу на подорожі. З 2 квітня європейські туристи, які планують поїздки до Британії, повинні будуть заздалегідь придбати електронний дозвіл, оскільки уряд Великої Британії слідує за іншими країнами, прагнучи зміцнити безпеку імміграції шляхом перевірки осіб до того, як вони перетнуть кордони країни;

Велика Британія — країна з високими вимогами до позичальників. Необхідно мати візу, що дозволяє тривале перебування, підтвердження стабільного доходу та бездоганну кредитну історію у Великій Британії. До того ж початковий внесок повинен складати не менш як 25% вартості нерухомості;

туристи, які в’їжджатимуть до Великої Британії без візи, з 2025 року повинні будуть сплачувати збір розміром 10 фунтів стерлінгів.

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