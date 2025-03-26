Як українцям отримати іпотеку у Великій Британії — Finance.ua

Як українцям отримати іпотеку у Великій Британії Сьогодні 19:30 — Кредит&Депозит

Як українцям отримати іпотеку у Великій Британії

Велика Британія — країна з високими вимогами до позичальників. Необхідно мати візу, що дозволяє тривале перебування, підтвердження стабільного доходу та бездоганну кредитну історію у Великій Британії. До того ж початковий внесок повинен складати не менш як 25% вартості нерухомості.

Умови та вимоги:

віза, що дозволяє тривале перебування (наприклад, Skilled Worker visa);

підтвердження стабільного доходу;

позитивна кредитна історія у Великій Британії;

початковий внесок від 25% вартості нерухомості;

іпотека в фунтах стерлінгів;

тривалість іпотеки до 25 років;

високі вимоги до кредитної історії.

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Пакет документів:

паспорт (закордонний);

віза, що дозволяє тривале перебування (наприклад, Skilled Worker visa);

біженці повинні мати дозвіл на перебування у Великій Британії. Наприклад, за програмою «Homes for Ukraine» або іншою схемою для українців;

довідка про доходи (виписка з місця роботи або податкова декларація);

наявність банківського рахунку та виписка з нього за останні місяці;

трудовий договір;

виписка з кредитного бюро (Credit reference agency);

підтвердження наявності початкового внеску (мінімум 10−20% вартості нерухомості).

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Особливості для українських біженців:

Програма «Homes for Ukraine» надає право на перебування та житло протягом певного часу, але не безпосередньо впливає на отримання іпотеки. Біженці можуть отримувати соціальні виплати, такі як універсальний кредит, що може допомогти у фінансовому забезпеченні. Загалом, українські біженці можуть отримувати іпотеку, але їм потрібно відповідати загальним вимогам до іноземців та мати стабільний фінансовий стан.

Детальніше про те, в яких країнах українцям легше буде отримати іпотеку, а де маєте бути готовими до непростих умов, розповідаємо в статті:

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