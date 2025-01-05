Скільки українських біженців знайшли притулок у Великій Британії — Finance.ua

Скільки українських біженців знайшли притулок у Великій Британії
Понад 300 тисяч українців, змушених залишити батьківщину через російське вторгнення, отримали притулок у Великій Британії.
Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.
Уряд Великої Британії підтвердив, що підтримка українців продовжуватиметься, аби допомогти тим, хто цього найбільше потребує.
Нова програма для українців
З 4 лютого 2025 року Міністерство внутрішніх справ країни відкриває нову програму продовження дозволу на проживання для власників українських віз.
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Українці, які відповідають вимогам, зможуть подати заявку онлайн на продовження перебування ще на 18 місяців.
Нова схема надаватиме ті ж права, що й попередні програми, зокрема доступ до роботи, соціальних пільг, охорони здоров’я та освіти.
Нагадаємо, програма Homes for Ukraine, яка дозволяє українцям тимчасово жити у Великій Британії під час війни, продовжує діяти.
Район Елмбридж на південному сході Англії запровадив підтримку для місцевих жителів, які приймають українських біженців.
Районна рада пропонує виплачувати власникам чи орендарям житла £600 на місяць.
Раніше міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік. Королівство закладе у свій військовий бюджет 3,8 мільярда доларів на щорічну підтримку України.
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