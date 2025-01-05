Скільки українських біженців знайшли притулок у Великій Британії — Finance.ua

Скільки українських біженців знайшли притулок у Великій Британії Сьогодні 17:16 — Світ

Скільки українських біженців знайшли притулок у Великій Британії

Понад 300 тисяч українців, змушених залишити батьківщину через російське вторгнення, отримали притулок у Великій Британії.

Про це йдеться у заяві уряду Великої Британії.

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Уряд Великої Британії підтвердив, що підтримка українців продовжуватиметься, аби допомогти тим, хто цього найбільше потребує.

Нова програма для українців

З 4 лютого 2025 року Міністерство внутрішніх справ країни відкриває нову програму продовження дозволу на проживання для власників українських віз.

Українці, які відповідають вимогам, зможуть подати заявку онлайн на продовження перебування ще на 18 місяців.

Нова схема надаватиме ті ж права, що й попередні програми, зокрема доступ до роботи, соціальних пільг, охорони здоров’я та освіти.

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Нагадаємо, програма Homes for Ukraine, яка дозволяє українцям тимчасово жити у Великій Британії під час війни, продовжує діяти.

Район Елмбридж на південному сході Англії запровадив підтримку для місцевих жителів, які приймають українських біженців.

Районна рада пропонує виплачувати власникам чи орендарям житла £600 на місяць.

Раніше міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз представила в парламенті проєкт бюджету на 2025 рік. Королівство закладе у свій військовий бюджет 3,8 мільярда доларів на щорічну підтримку України.

Укрінформ За матеріалами:

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