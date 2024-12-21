Кількість українських біженців у Литві перевищила 78 тисяч і продовжує зростати — Finance.ua

Кількість українських біженців у Литві перевищила 78 тисяч і продовжує зростати Сьогодні 18:12 — Світ

Кількість українських біженців у Литві перевищила 78 тисяч і продовжує зростати

Станом на початок грудня 2024 року в Литві перебуває понад 78 тисяч українських біженців, і їхня кількість продовжує зростати. Щодня в країну прибуває близько 100 українців.

Про це повідомляє LRT із посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.

Причини збільшення кількості біженців

За словами представниці МОМ Божени Заборовської-Здановіч, після періоду зниження потоку, наразі спостерігається нове збільшення кількості людей, які шукають захисту.

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Постійні російські атаки та повітряні тривоги спричиняють втому і змушують українців шукати безпечніші умови для себе та своїх родин.

Статус тимчасового захисту в Литві надає право на:

доступ до освіти;

медичну страховку;

можливість працювати;

соціальну допомогу;

проживання строком на один рік із можливістю продовження до трьох років.

МОМ також запровадила одноразові виплати у 176 євро для вразливих категорій біженців, зокрема:

одиноких батьків із дітьми;

сімей із трьома та більше дітьми;

родин, які виховують осіб з інвалідністю;

вагітних жінок;

літніх людей (від 60 років);

осіб з обмеженими можливостями.

Потреби українців у Литві

У міграційних інформаційних центрах зросла потреба в психологічній підтримці, оскільки українці часто стикаються зі стресом і невизначеністю.

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Переїжджаючи з мінімумом речей, більшість біженців першочергово шукають житло.

Найпопулярнішим напрямком є Вільнюс, звідки багато хто пізніше переїжджає в інші регіони країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив , що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.

Литва вже з грудня цього року посилює правила подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг. Заяви зможуть подавати лише громадяни тієї країни, в якій працює офіс.

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