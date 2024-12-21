Кількість українських біженців у Литві перевищила 78 тисяч і продовжує зростати — Finance.ua

Кількість українських біженців у Литві перевищила 78 тисяч і продовжує зростати
Станом на початок грудня 2024 року в Литві перебуває понад 78 тисяч українських біженців, і їхня кількість продовжує зростати. Щодня в країну прибуває близько 100 українців.
Про це повідомляє LRT із посиланням на дані Міжнародної організації з міграції.
Причини збільшення кількості біженців
За словами представниці МОМ Божени Заборовської-Здановіч, після періоду зниження потоку, наразі спостерігається нове збільшення кількості людей, які шукають захисту.
Постійні російські атаки та повітряні тривоги спричиняють втому і змушують українців шукати безпечніші умови для себе та своїх родин.
Статус тимчасового захисту в Литві надає право на:
- доступ до освіти;
- медичну страховку;
- можливість працювати;
- соціальну допомогу;
- проживання строком на один рік із можливістю продовження до трьох років.
МОМ також запровадила одноразові виплати у 176 євро для вразливих категорій біженців, зокрема:
- одиноких батьків із дітьми;
- сімей із трьома та більше дітьми;
- родин, які виховують осіб з інвалідністю;
- вагітних жінок;
- літніх людей (від 60 років);
- осіб з обмеженими можливостями.
Потреби українців у Литві
У міграційних інформаційних центрах зросла потреба в психологічній підтримці, оскільки українці часто стикаються зі стресом і невизначеністю.
Переїжджаючи з мінімумом речей, більшість біженців першочергово шукають житло.
Найпопулярнішим напрямком є Вільнюс, звідки багато хто пізніше переїжджає в інші регіони країни.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.
Литва вже з грудня цього року посилює правила подачі заяв на отримання посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг. Заяви зможуть подавати лише громадяни тієї країни, в якій працює офіс.
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