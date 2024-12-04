Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою — Finance.ua

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Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою

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Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою
Литва заборонила складання іспитів на водійські права російською мовою
З січня наступного року іспити з водіння в Литві проводитимуться виключно литовською чи іншими офіційними мовами Європейського Союзу, за винятком випадків, що стосуються громадян України.
Про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни.
Ці зміна закріплена наказом міністерки внутрішніх справ Агне Білотайте.

Мета такого рішення:

  • підтримувати використання державної мови;
  • сприяти інтеграції іноземців у суспільне життя;
  • покращити співпрацю з іншими країнами-членами ЄС.
«Це рішення допомагає знижувати вплив зовнішніх загроз на національну безпеку. Ми дотримуємося чіткої позиції: державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Як країна ЄС, ми забезпечуємо доступ до послуг усіма офіційними мовами Союзу. Виняток передбачено для українців, які проживають у Литві та мають тимчасовий захист ЄС», — сказала Білотайте.
Міністерство внутрішніх справ також рекомендувало всім підвідомчим установам надавати послуги та обслуговувати мешканців виключно литовською або іншими офіційними мовами ЄС.

Як проходитиме іспит

Теоретичний іспит з водіння проводитиметься литовською чи будь-якою іншою офіційною мовою ЄС.
Під час практичного іспиту кандидати, які не володіють жодною з цих мов, зможуть скористатися послугами перекладача, який перекладатиме з обраної офіційної мови ЄС або нею.
Для осіб, які розпочали підготовку до іспиту за старими правилами, буде встановлено перехідний період.

Довідка Finance.ua:

  • у 2022 році іспити з теорії водіння складалися російською мовою 10 381 раз, а за перші 11 місяців 2023 — 11 560 разів;
  • більшість іспитів російською мовою складали іноземці, які бажають отримати категорії В (легкові автомобілі), С (вантажні автомобілі) та, А (мотоцикли);
  • експерти Міграційної платформи EWL проаналізувавши, які вакансії литовські роботодавці пропонували громадянам України протягом року, прийшли до висновку, що українцям в Литві без знання мови і досвіду найчастіше пропонують роботу в харчовій промисловості;
  • у серпні 2024 року уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік. Посвідки на постійне проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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