Де українцям знайти роботу у Литві без знання мови і досвіду — Finance.ua

Де українцям знайти роботу у Литві без знання мови і досвіду Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Де українцям знайти роботу у Литві без знання мови і досвіду

в харчовій промисловості. Експерти Міграційної платформи EWL проаналізувавши, які вакансії литовські роботодавці пропонували громадянам України протягом року, прийшли до висновку, що українцям в Литві без знання мови і досвіду найчастіше пропонують роботу

На підприємствах м’ясної та рибної продукції, а також на фабриках кондитерських виробів із зарплатою від 750 до 1300 євро.

Для фахівців з досвідом зарплати можуть сягати до 1650 євро.

«Подібна робота не вимагає знання литовської мови і спеціальних навичок, тому українці, які через російську агресію опинилися в Литві можуть одразу почати працювати. Також такі вакансії викликають інтерес у трудових мігрантів з України, які приїжджають у Литву на сезонні роботи. Натомість усе більше роботодавців зацікавлені у тому, щоби контракт було укладено мінімум на 6 місяців. Вони навчають працівників з розрахунку, щоби ті залишались працювати довше», переконує керівниця міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

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Експерти EWL відзначають зростаюче зацікавлення українців роботою у Литві.

Цьому сприяє кілька факторів. Відсутність мовного бар’єру, на відміну від західних країн Європи — на роботі і в побуті можна домовитися російською.

«Також у Литві привабливе співвідношення цін та зарплат за рахунок чого можна заощаджувати. А для працівників надають житло безкоштовно або за невисоку доплату, яке знаходиться у великих містах або передмістях з розвиненою інфраструктурою недалеко від підприємств. Це є додатковим плюсом у пошуку роботи для українців», — розповідає Маргарита Нестеренко.

Литва залишається однією з небагатьох країн Європи, де українські біженці можуть отримати компенсації на житло та продукти і проїзд в громадському транспорті для них безкоштовний.

Також, на відміну від інших країн Європи, громадянин України може отримати тимчасовий захист, навіть якщо вже мав тимчасовий захист іншої країни, відмовившись від нього.

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Сплати до бюджету Литви

За сім місяців поточного року українці, які працюють у Литві, сплатили до бюджету 65,2 млн євро податків, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року за даними Міністерства соціального захисту і праці.

Загалом від початку великої війни працевлаштовані у Литві українські біженці сплатили до бюджету країни 205 млн євро.

Раніше 21 серпня уряд Литви ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців ще на рік. Зазначається, що посвідки на постійне проживання, які діяли до 4 березня 2025 року, будуть продовжені до 4 березня 2026 року. Станом на кінець липня цього року близько 44 тисячі осіб мали діючі посвідки на проживання у Литві на основі тимчасового захисту.

Також нагадаємо , що з вересня українці без тимчасового захисту зможуть працювати в Литві лише після отримання посвідки на проживання. Згідно з повідомленням, до цього часу іноземці, які не могли повернутися в Україну та не мали права на тимчасовий захист, звільнялися від обов’язку отримувати дозвіл на роботу, якщо вони відповідали іншим умовам.

Довідка Finance.ua:

За інформацією Вільнюського офісу Міжнародної організації з міграції, близько 62% українських біженців у Литві працевлаштовані.

українських біженців у Литві працевлаштовані. Українці становлять найбільшу іноземну громаду в країні - у Литві проживає понад 85 тисяч українців.

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