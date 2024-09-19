Литва планує передати Україні допомогу ще на 40−50 млн євро у 2024 році — Finance.ua

Литва планує передати Україні допомогу ще на 40−50 млн євро у 2024 році Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

Литва планує передати Україні допомогу ще на 40−50 млн євро у 2024 році

Цього року Литва планує передати Україні допомогу ще на 40−50 млн євро, повідомив міністр оборони країни Лаурінас Кащюнас на закритому засіданні комітету Сейму з національної безпеки і оборони.

Про це повідомляє lrt.

«Додатково це буде близько 40−50 млн євро цього року», — заявив він журналістам після засідання.

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За словами міністра оборони, цього року Литва вже надала Україні допомогу на 153 млн євро.

10 млн євро Литва планує передати як внесок у виробництво ракетного безпілотного комплексу «Паляниця» в Україні, поставити радари, обладнання для розмінування, системи ППО малої дальності.

«Ми шукаємо на ринку системи ППО малої дальності, які можна буде купити і передати. У такому разі не буде необхідності відмовлятися від своїх ресурсів», — заявив Кащюнас.

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За його словами, підтримка України ґрунтується на трьох ключових принципах: мінімальне використання ресурсів литовської армії з обов’язковою подальшою компенсацією, планування майбутніх потреб України та сприяння розвитку литовської оборонної промисловості.

Як приклад міністр навів виробництво литовських дронів.

«Ми встановили вимогу проходження українських радіоелектронних бойових випробувань. Компанії, що виробляють дрони, вирушають в Україну на полігон. На перших випробуваннях жодна з компаній не пройшла, деякі дрони взагалі не злетіли, інші здійснили вимушену посадку. Українці надали рекомендації, компанії вклали кошти і протягом місяця покращили свої технології. У липні вони знову вирушили на полігон, і п’ять із шести компаній успішно пройшли випробування», — повідомив міністр оборони.

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«Українці склали рейтинг компаній. Ми підписали контракти, і перші дрони мають бути в нас у руках уже наприкінці вересня, щоб доставити їх в Україну. Ми також закупили перевірені дрони для литовської армії», — додав він.

Литва зобов’язується щорічно виділяти Україні щонайменше 0,25% свого ВВП на військову допомогу — це приблизно 190 мільйонів євро.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Литва вже надала Україні допомогу в розмірі 2% свого ВВП.

УНН За матеріалами:

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