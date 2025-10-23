У Польщі скасують податок на доходи для деяких сімей із дітьми Сьогодні 07:24 — Особисті фінанси

У Польщі скасують податок на доходи для деяких сімей із дітьми

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав законопроєкт, який запроваджує нульову ставку податку на прибуток (PIT) для сімей, що виховують двох і більше дітей.

Про це повідомила Канцелярія президента.

Хто та як може отримати додаткову тисячу злотих

Як відомо, зміни внесли до Закону про податок на доходи фізичних осіб та супутніх нормативних актів.

Документ передбачає значне фінансове послаблення для польських родин і може заощадити в середньому 1000 злотих на місяць.

Окрім запровадження нульової ставки податку, закон також підвищує податковий поріг для подружжя — з 120 000 до 140 000 злотих. Це означає, що сімейні пари зможуть легше утримувати свій дохід у межах неоподатковуваного ліміту.

Пільга поширюється на тих, хто протягом року виконує:

батьківські,

опікунські,

прийомні обов’язки.

Також на пільгу можуть претендувати сім’ї, які утримують дорослих дітей-студентів до 25 років. До розрахунку включаються як неповнолітні діти, так і ті, хто отримує соціальну допомогу або пенсію по догляду.

Важливо! Водночас діти, що перебувають у шлюбі чи в закладах цілодобового догляду, не враховуються.

За підрахунками президентської канцелярії, фактичний податковий ефект від нових правил буде відчутний у 2027 році, коли родини подаватимуть річні декларації. Реформа має на меті зменшити фінансове навантаження на сім’ї, стимулювати споживання та підтримати активність на ринку праці.

Чи поширюється пільга на українців які живуть у Польщі

На жаль, наразі немає достовірної інформації, що правило про нульову ставку PIT для батьків з двома й більше дітьми у Польщі поширюється автоматично на українців-мешканців чи іноземців з правом проживання.

Офіційні джерела вказують, що пільга призначена для батьків, які мають батьківські, опікунські чи прийомні обов’язки над дітьми, але не уточнюють, чи потрібне громадянство Польщі, або ж проживання на певному правовому статусі, пише Euronews.

