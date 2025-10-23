Податки для таксистів вже у 2026 році: як Bolt і Uklon готуються до нових правил Сьогодні 17:17 — Особисті фінанси

Водіям, які співпрацюють із платформами замовлення таксі, вже у 2026 році, ймовірно, доведеться сплачувати податки. Зараз більшість їхніх доходів перебуває «в тіні». Проте законопроєкт № 14025, відомий як «закон про OLX», може змінити правила для користувачів цифрових сервісів.

Платформи таксі стануть податковими агентами

Законопроєкт № 14025 охоплює не лише маркетплейси на кшталт OLX, а й усі цифрові платформи, які виступають посередниками між продавцем чи виконавцем послуг і клієнтом.

Основна зміна полягає в тому, що цифрові оператори, зокрема сервіси таксі Bolt, Uklon і Uber, стануть податковими агентами.

«Суть законопроєкту в тому, що всі онлайн-платформи та маркетплейси повинні будуть утримувати податки з продажів і передавати інформацію податковій службі. Це дозволить вивести доходи з тіні», — пояснює Іван Маринюк, керівник практики податкового права ЮФ «Ілляшев та Партнери».

Як Bolt і Uklon готуються до нових правил

Великі оператори ринку таксі вже готуються до змін. У компанії Bolt вітають ініціативу, вважаючи її кроком до зрозумілих і стабільних правил. Компанія наголошує, що впровадження нових норм має бути зручним для самозайнятих водіїв.

«У ЄС платформи звітують про доходи користувачів і беруть участь у системі автоматичного обміну податковими даними. Українська модель базується на цьому підході, але передбачає ширшу роль платформи як податкового агента. Це спростить життя самозайнятих осіб, дозволяючи працювати без реєстрації ФОП», — пояснює керівниця публічної політики Bolt Юлія Маліч.

Отже, у разі ухвалення закону водіям Bolt не доведеться відкривати підприємництво та подавати податкову звітність.

«Якби кожен водій мав самостійно адмініструвати свої податки, це створило б зайве навантаження і для них, і для податкової. Ми вважаємо за доцільне взяти це на себе, щоб водії могли зосередитись на роботі», — додає генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.

У компанії Uklon підтверджують, що адміністрування податків буде здійснюватися самими платформами, аби зробити процес максимально простим і прозорим.

Які податки сплачуватимуть таксисти, та як це вплине на тарифи

У разі ухвалення закону платформи замовлення таксі виконуватимуть функції податкових агентів, утримуючи податки до виплати доходу. Подібний механізм уже діє для банків, які утримують податок із депозитних відсотків.

Ставка податку на доходи фізичних осіб для користувачів цифрових платформ може бути пільговою.

«Ми підтримуємо спрощений режим із пільговою ставкою 5% замість 18% ПДФО», — каже Юлія Маліч.

Однак до ПДФО додається ще й військовий збір, який із 2025 року становитиме 5%. Таким чином, загальна ставка для водіїв Bolt, Uklon та інших платформ може скласти 10%.

Після запровадження податків послуги таксі в Україні можуть подорожчати щонайменше на 10%, оскільки підвищення податкового навантаження зазвичай відображається на кінцевій ціні для клієнтів.

Нагадаємо, у OLX вважають , що законопроєкт може створити проблеми для мільйонів українців, які продають вживані речі онлайн не з метою заробітку, а щоб дати друге життя речам чи трохи заощадити в умовах економічної нестабільності.

Зі свого боку Європейська Бізнес Асоціація підтримує концепцію запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

