Кабмін подав два законопроєкти щодо оподаткування на OLX та інших платформах

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради два законопроєкти, які стосуються впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук опублікував основні положення документів.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та Закону України „Про банки і банківську діяльність“ щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи» № 14025 має на меті гармонізувати українське податкове законодавство з правом ЄС та ОЕСР.

Він передбачає імплементацію Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ та положень Директиви Ради (ЄС) 2021/514.

Основні пропозиції:

у Податковому кодексі з’явиться нова стаття «Міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи»;

визначаються нові поняття, пов’язані з поданням звітності;

підзвітні оператори платформ повинні будуть виявляти підзвітних продавців, подавати звіти до ДПС і ставати на облік протягом 60 днів;

під звітною діяльністю розумітимуть оренду нерухомості (житлової, комерційної та іншої), особисті послуги, продаж товарів, оренду транспортних засобів;

встановлюється перелік інформації, яку оператори передаватимуть ДПС;

вводиться відповідальність за порушення вимог;

передбачається пільговий режим оподаткування для фізичних осіб-продавців: ставка податку 5% і обов’язки податкового агента для операторів платформ;

якщо протягом року фізична особа здійснила не більше трьох продажів на суму до 2000 євро, вона зможе користуватися власними поточними рахунками без відкриття спеціального рахунку;

банки надаватимуть ДПС інформацію про операції на рахунках підзвітних продавців, що користуються пільговим режимом.

Другий проєкт «Про внесення змін до статті 50 Цивільного кодексу України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи» № 14026. Він безпосередньо пов’язаний із законопроектом № 14025.

Пропонується встановити, що фізична особа, яка здійснює звітну діяльність через цифрову платформу за правилами Податкового кодексу, не підлягає державній реєстрації як підприємець. Йдеться про види діяльності, які охоплює законопроект № 14025: оренда нерухомості, надання послуг, продаж товарів, оренда транспорту.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який запускає міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo тощо). У Міністерстві фінансів наголошували, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем. Деталі законопроєкту:

без оподаткування можна буде продавати товарів чи послуг на суму до 12 прожиткових мінімумів на рік (36,3 тис. грн);

якщо дохід вищий, то діятиме ставка 5% ПДФО + 5% військовий збір;

з 2026 року платформи автоматично утримуватимуть ці податки при оплаті. Якщо під кінець року сума не перевищує неоподатковуваний ліміт — кошти повернуть;

платформи стануть податковими агентами: саме вони сплачуватимуть податки за користувачів, щоб людям не доводилось робити це самостійно;

якщо продажів більше ніж на 2000 євро на рік або понад 3 транзакції, то потрібно буде мати окремий банківський рахунок.

Як пояснив економіст Богдан Слуцький, вплив на ціни на цих майданчиках буде мінімальним, адже законопроєкт встановлює досить високий поріг неоподатковуваного мінімуму (12 прожиткових мінімумів на рік ≈36,3 тис. грн). «Тобто для тих, хто продає товари або послуги не в бізнес-цілях, перевищити його буде складно. Для тих, хто вже працює офіційно, наприклад через ФОП, також нічого не змінюється», — пояснив Слуцький.

