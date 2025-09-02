OLX, Rozetka та Glovo зобов’яжуть сплачувати податки за користувачів. Що зміниться для продавців, і чи зростуть ціни на товари — Finance.ua

OLX, Rozetka та Glovo зобов’яжуть сплачувати податки за користувачів. Що зміниться для продавців, і чи зростуть ціни на товари Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

OLX, Rozetka та Glovo зобов’яжуть сплачувати податки за користувачів. Що зміниться для продавців, і чи зростуть ціни на товари

Уряд підтримав законопроєкт, який запроваджує оподаткування прибутків від продажу товарів і послуг через маркетплейси та сервіси на кшталт OLX, Rozetka, Uber чи Glovo.

Про деталі розповів економіст Богдан Слуцький.

Деталі законопроєкту:

без оподаткування можна буде продавати товарів чи послуг на суму до 12 прожиткових мінімумів на рік (36,3 тис. грн);

якщо дохід вищий, то діятиме ставка 5% ПДФО + 5% військовий збір;

з 2026 року платформи автоматично утримуватимуть ці податки при оплаті. Якщо під кінець року сума не перевищує неоподатковуваний ліміт — кошти повернуть;

платформи стануть податковими агентами: саме вони сплачуватимуть податки за користувачів, щоб людям не доводилось робити це самостійно;

якщо продажів більше ніж на 2000 євро на рік або понад 3 транзакції, то потрібно буде мати окремий банківський рахунок.

Ці зміни мають дві цілі:

легалізація продавців цифрових платформ, які наразі ведуть бізнес-діяльність в тіні. Законопроєкт пропонує швидке і просте оформлення без ризику отримати великі штрафи (як це працює зараз);

євроінтеграція: законопроєкт передбачає автоматичний обмін даними про доходи від цифрових платформ між Україною та ЄС відповідно до директиви DAC7.

Як це вплине на ціни

За словами економіста, вплив на ціни на цих майданчиках буде мінімальним, адже законопроєкт встановлює досить високий поріг неоподатковуваного мінімуму (12 прожиткових мінімумів на рік ≈36,3 тис. грн).

«Тобто для тих, хто продає товари або послуги не в бізнес-цілях, перевищити його буде складно. Для тих, хто вже працює офіційно, наприклад через ФОП, також нічого не змінюється», — пояснив Слуцький.

Він наголосив, що торгівля «в чорну» більше не буде конкурентною перевагою. Ті, хто раніше ухилявся від сплати податків, тепер опиняються в рівних умовах із тими, хто працює відкрито, зокрема як ФОПи 3 групи.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт, який запускає міжнародний автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Bolt, Uber, Airbnb, Booking, Glovo тощо). У Міністерстві фінансів наголошували, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем. Законопроєкт ще має розглянути Верховна Рада.

