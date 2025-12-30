Які черги на кордоні перед Новим роком: що каже ДПСУ
Пасажиропотік суттєво стабілізувався у порівнянні з передріздвяним періодом, коли фіксувалися пікові навантаження.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, саме кордон з Польщею традиційно залишається найбільш завантаженим і формує близько 50% усього пасажиропотоку на українському кордоні.
В окремі години на деяких напрямках можливе скупчення транспорту, зокрема на виїзд з України — черги можуть коливатися від 30 до 90 автомобілів. Водночас є пункти пропуску, які працюють без суттєвого навантаження.
Де найменше
Найменш завантаженими наразі є пункти пропуску «Смільниця» та «Нижанковичі», тоді як найбільші черги традиційно фіксуються на напрямках «Краківець», «Шегині» та «Устилуг».
Загалом за останні дні кордон у двох напрямках перетинали від 105 до 115 тисяч осіб на добу, що менше за показники перед Різдвом.
«Піковий день — це було 21 грудня, коли кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян, а днем раніше — на рівні 140 тисяч перетинів кордону. І до Різдва більше кордон перетинали на в’їзд в Україні, за останні три дні ми бачимо, що певна перевага йде на виїзд з України», —
сказав Демченко.
