0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які черги на кордоні перед Новим роком: що каже ДПСУ

Особисті фінанси
41
Які черги на кордоні перед Новим роком: що каже ДПСУ
Які черги на кордоні перед Новим роком: що каже ДПСУ
Пасажиропотік суттєво стабілізувався у порівнянні з передріздвяним періодом, коли фіксувалися пікові навантаження.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
За його словами, саме кордон з Польщею традиційно залишається найбільш завантаженим і формує близько 50% усього пасажиропотоку на українському кордоні.
В окремі години на деяких напрямках можливе скупчення транспорту, зокрема на виїзд з України — черги можуть коливатися від 30 до 90 автомобілів. Водночас є пункти пропуску, які працюють без суттєвого навантаження.

Де найменше

Найменш завантаженими наразі є пункти пропуску «Смільниця» та «Нижанковичі», тоді як найбільші черги традиційно фіксуються на напрямках «Краківець», «Шегині» та «Устилуг».
Загалом за останні дні кордон у двох напрямках перетинали від 105 до 115 тисяч осіб на добу, що менше за показники перед Різдвом.
«Піковий день — це було 21 грудня, коли кордон перетнуло майже 155 тисяч громадян, а днем раніше — на рівні 140 тисяч перетинів кордону. І до Різдва більше кордон перетинали на в’їзд в Україні, за останні три дні ми бачимо, що певна перевага йде на виїзд з України», —
сказав Демченко.

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems