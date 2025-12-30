0 800 307 555
Яка середня вартість ремонту в 2025 році (косметичний, капітальний, дизайнерський)

Особисті фінанси
42
В сучасних умовах розрахувати варість ремонту навіть приблизно досить непросто. З, а останні 2−3 роки ціни на роботи та матеріали в Україні зросли майже на 40%.
Про те, скільки може коштувати капітальний, дизайнерський та косметичний ремонт, ми пишемо у статті: Скільки коштує ремонт м² квартири.

Середня вартість капітального ремонту

За даними будівельної бригади Maestro, «середня вартість капітального ремонту «під ключ» на кінець 2025 року становить близько 600 доларів за квадратний метр.
З них:
  • 400 доларів/м² — вартість робіт;
  • 200 доларів/м² — середня ціна матеріалів.
Якщо порівняти ці дані з 2022 роком, загальне подорожчання склало близько 40%. Ціни зростали поступово, приблизно на 10% щороку. Подорожчало все без винятку: як матеріали, так і роботи.
На питання «чи є різниця в вартості ремонту в новобудові та „вторинці“» фахівці нам відповіли позитивно.
Представник Maestro зауважив, що «в новобудовах ремонт, зазвичай, починають „з нуля“, тож можна чітко спланувати бюджет. Непередбачувані витрати тут трапляються рідко. У „вторинному житлі“, навпаки, часто виникають приховані проблеми після демонтажу старих покриттів — протікання стояків, зношені труби, перекоси стін. Тож, вже під час робіт може бути виявлена непередбачувана потреба в заміні стояка чи проводки».
Приватні майстри підкреслили, що просто дізнаються, коли загалом робилися ремонти проводки, чи займалися сусіди якимись роботами, чи треба це все перевіряти.
Якщо власник впевнений, що в цьому випадку все добре, якщо він хоче зекономити, вони попереджають про можливі наслідки та роблять «косметику». Якщо ж щось виявляється вже під час виконання робіт, повідомляють свого замовника та чекають на його рішення.
Для зручності ми вирішили узагальнити та усереднити дані від приватних бригад і профільних експертів у вигляді таблиці.
Тип ремонтуЩо в нього входитьСередня вартість по Україні
КосметичнийФарбування стін, шпалери, заміна покриття підлоги, дрібні оновлення100−150 доларів/м²
КапітальнийПовна заміна комунікацій, вирівнювання стін, стелі, сантехніка, електрика400−600 доларів/м²
Дизайнерський/преміумАвторський проєкт, 3D-візуалізація, індивідуальний підбір матеріалів і меблів800−1200 доларів/м²
Регіональні відмінності ми дізнавалися шляхом аналізу відповідного ринку в країні.
Цілком очікувано, найбільше за ремонти платять у столиці. На другому місці Львів. Тут вартість, приблизно, на 10−20%, вища, ніж в середньому загалом по країні.
В Одесі, Дніпрі та Харкові ціна на роботи трохи менша, а в невеликих містах і передмістях ще дешевше, бо «робоча сила» тут дешевша.
Можна звернутися за приблизним розрахунком до потенційного виконавця (або кількох «кандидатів» одразу). Ще варіант — самостійно скласти за наведеними даними від фахівців базовий кошторис.
В нього, зазвичай, входять:
  • ключові роботи (демонтаж, вирівнювання стін і підлоги, тинькування, електрика, сантехніка, оздоблення, стеля);
  • чорнові (проводка, шпаклівка, гіпс) та оздоблювальні (плитка, фарба, ламінат) матеріали;
  • проєктування (дизайн-проєкт, різноманітна документація, кошторис);
  • декор та меблювання (приблизно 10−15% від всього бюджету).
Додатково представник Maestro наголосив, що «багато хто недооцінює етап електромонтажних робіт — спочатку планують мінімум розеток і світильників, а потім під час проєктування збільшують обсяг на 30−50%». Звісно це має значення і вплив на вартість ремонту.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
