ТОП-10 речей, що не можна дарувати на Новий рік

Іноді подарунки на Новий рік викликають не радість і посмішку, а навпаки, розчарування та навіть обурення.

То ж експерти зібрали найпоширеніші категорії речей, які з великою ймовірністю можуть зіпсувати святковий вечір у 2026 році, пише obozrevatel

Жартівливі презенти

Гумористичні подарунки — найбільш ризикована категорія. Те, що здається вам кумедним, для іншої людини може бути принизливим, вульгарним або болісно влучним у слабке місце. Особливо небезпечні предмети з двозначним або відверто сексуальним підтекстом. Такі жарти доречні лише у дуже близькому колі, де ви на 100% впевнені в адекватності реакції.

Засоби особистої гігієни та побутова хімія

Дезодорант, набір для душу, шкарпетки, зубна щітка, гель для прання — ці подарунки часто сприймаються як натяк «ти недостатньо доглядаєш за собою». Навіть якщо намір був виключно практичним, послання звучить як критика. Виняток — справді розкішна нішева косметика, яку людина давно хоче, але не купує сама.

Подарунки «для покращення себе»

Абонемент у фітнес-клуб (якщо людина ніколи не казала, що хоче ходити), засоби для схуднення, книги типу «Як стати кращою версією себе», компресійна білизна, масажер для целюліту — усі ці речі об’єднує одне: вони кричать «ти недостатньо хороший у теперішньому вигляді». Навіть якщо ви щиро бажаєте добра, отримувач найчастіше відчуває приниження.

Одяг і взуття без примірки

Вгадати розмір, крій, актуальний колір і вподобання — завдання майже неможливе. Навіть якщо вдасться влучити, є ризик, що річ просто не сподобається. Найбезпечніші альтернативи — шарфи, хустки, рукавички, або краще — сертифікат у магазин одягу.

Побутова техніка як «допомога по господарству»

Пилосос, мультиварка, праска, кухонний комбайн — особливо якщо дарувати жінці — дуже часто сприймаються як «подарунок-доручення». Винятки можливі лише тоді, коли річ була прямо озвучена як бажана або купується для всієї сім’ї після спільного обговорення.

Надто інтимні подарунки

Спідня білизна, еротичні піжами, масажні олії з афродизіаками, секс-іграшки — усе це припустимо виключно у стосунках, де вже давно існує інтимна близькість і повна взаємна відкритість. В інших випадках — це грубе порушення особистих кордонів.

Декоративний мотлох і дешеві сувеніри

Магнітики, фігурки, статуетки «на щастя», вази сумнівного дизайну — зазвичай ці речі швидко перетворюються на пилозбірники і джерело роздратування. Краще подарувати щось маленьке, але справді потрібне або дуже якісне, ніж чергову «річ для полиці».

Підробки люксових брендів

Репліки сумок, годинників, одягу відомих марок — майже завжди погана ідея. Навіть якщо людина не розбирається в оригіналах, вона може відчути розчарування, дізнавшись правду пізніше. Чесна якісна річ від менш відомого бренду завжди краще за погану підробку.

Політична та релігійна символіка

Футболки з політичними гаслами, статуетки політичних діячів, книги ідеологічного змісту, ікони, талісмани — усе це може легко стати причиною конфлікту. Навіть у близькому колі політичні та релігійні погляди часто різняться.

Передарунки

Передарувати подарунок — не злочин, якщо річ нова, в упаковці і дійсно пасує новому власнику. Але якщо хтось із попередніх дарувальників може дізнатися про подальшу долю речі — це майже гарантована образа.

