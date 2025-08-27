Як податкова знаходить онлайн-продавців без ФОП — Finance.ua
укр
Як податкова знаходить онлайн-продавців без ФОП

В Україні посилили нагляд за онлайн-продавцями, які працюють без офіційної реєстрації. Державна податкова служба активно відстежує громадян, які продають товари через соціальні мережі та маркетплейси, не маючи статусу ФОП і, відповідно, уникаючи сплати податків.
Для перевірки податківці застосовують ефективний і простий метод — контрольні закупівлі.
Про це йдеться в матеріалі видання «Новини.LIVE».
Інспектор під виглядом звичайного покупця оформляє замовлення через Instagram, Facebook, Telegram або OLX і звертає увагу на спосіб оплати. Якщо гроші переказуються на особисту банківську картку, це одразу вважається порушенням.
Юрист Богдан Янків у своєму блозі зазначає, що саме така схема дозволяє швидко фіксувати факти ведення незареєстрованої підприємницької діяльності. Більшість продавців навіть не підозрюють, що стають об’єктом перевірки, і не встигають приховати порушення.

Читайте також: Топ-5 банків для ФОП: огляд вигідних пропозицій

Закон передбачає серйозну відповідальність. Згідно зі статтею 164 Кодексу про адміністративні правопорушення, за незаконне підприємництво передбачено штраф від 17 000 до 34 000 гривень із конфіскацією продукції та отриманих доходів.
Якщо ж порушення повторюється протягом року, сума санкції зростає до 85 000 гривень. Крім того, порушникам доведеться заплатити податки з отриманого прибутку — 18% ПДФО і 5% військового збору. У разі великих сум несплачених податків підприємцям «у тіні» загрожує вже кримінальна відповідальність.

Довідка Finance.ua:

  • з 2026 року в Україні скасовується щомісячна звітність для ФОПів (фізичні особи-підприємці) — вона не дала жодного позитивного ефекту для бюджету, але створила зайву бюрократію. Підприємці знову звітуватимуть раз на квартал, як і до 2025 року;
  • коли фізична особа-підприємець за будь-яких обставин припиняє діяльність та не отримує прибутку, її обов’язок подавати декларацію про доходи не зникає автоматично. Як подавати декларацію ФОП, якщо немає доходу — за посиланням.
За матеріалами:
Фокус
ФОПБізнесПодатки
