День фінансів: шаг замість копійки, особові інвестиційні рахунки, реєстр рахунків і сейфів Сьогодні 17:45

Четвер, 18 грудня. У Мінфіні розповіли, як планують впроваджувати ПДВ для ФОПів, а також — для чого створюють реєстр рахунків і сейфів. НКЦПФР презентувала законопроєкт щодо особових інвестиційних рахунків, а Рада підтримала перейменування копійки в шаг.

Перейменування копійки в «шаг»

Верховна Рада підтримала перейменування копійки в шаг. За ухвалення законопроєкту за основу проголосували 264 народних депутати. Зміна не потребуватиме додаткових витрат: монети «копійка» і «шаг» певний час перебуватимуть в обігу одночасно, а співвідношення залишиться 1:1.

Особові інвестиційні рахунки

НКЦПФР презентувала законопроєкт щодо особових інвестиційних рахунків (ОІР). Механізм роботи рахунку передбачає розміщення коштів строком на 5 років з інвестуванням у вітчизняні цінні папери. Для кожного громадянина передбачений лише 1 діючий особовий інвестиційний рахунок. Поповнювати його можна протягом усього п’ятирічного строку.

Реєстр рахунків і сейфів

Уряд схвалив законопроєкти, необхідні для приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це означає, що Україна стане ближчою до європейського фінансового простору із більш зрозумілими правилами переказу коштів. Буде створено реєстр рахунків і сейфів, але у ньому збиратимуться тільки IBAN, ім’я власника рахунку та дата відкриття, а також назва банку. Тобто не буде деталей про суми чи рух коштів.

Що відомо про реєстр рахунків і хто матиме доступ до нього — розповідаємо тут

ПДВ для ФОПів

Міністерство фінансів винесло на публічне обговорення проєкт закону, що удосконалює адміністрування ПДВ для платників єдиного податку. Впровадження пропонується не раніше 1 січня 2027 року. Очікується, що закон зменшить можливості великих гравців використовувати спрощену систему для «дроблення» бізнесу.

Санкції проти «тіньового флоту» росії

Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які входять до так званого «тіньового флоту» росії та забезпечують надходження доходів до російського енергетичного сектору. Європейський Союз заявив про готовність і надалі посилювати тиск на росію.

Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила дію санкцій проти кількох великих російських банків, які залучені до проєктів цивільної ядерної енергетики.

Перелік магазинів для витрат «Зимової допомоги»

Із 18 грудня витратити кошти за програмою Національний кешбек та Зимову допомогу 1000 грн можна ще у кількох магазинах — їх список розширили . Можливість розрахуватися не поширюється на онлайн-замовлення. Тепер програми працюють в магазинах:

Auchan,

Spar,

Varus,

Torba,

Сімі23,

а ще — на маркетплейсі Maudau.

Тарифи на комуналку

В Україні після завершення війни можуть переглянути ціни на комунальні послуги. Йдеться про тарифи на газ, тепло та електроенергію, розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Жупанин. За словами Жупанина, чинний рівень тарифів не покриває фактичні витрати на виробництво та постачання енергоресурсів. Підвищення цін є однією з вимог Міжнародного валютного фонду, від виконання яких залежить отримання фінансової допомоги для України.

🔧 Ціни зростають не тільки на комуналку, а взагалі на все. Наприклад, ціни на ремонт зростають приблизно на 10% щороку. Так, за останні 2−3 роки ціни на роботи та матеріали в Україні зросли майже на 40%.

Finance.ua поспілкувався з представниками будівельної компанії та приватними виконавцями з кількох регіонів, щоб з’ясувати: яка вартість виконання різних робіт, від чого залежить ціна, як змінювалися ринкові тенденції та що допоможе зекономити без втрати якості.

50 тис. грн за переобладнання авто

Кабінет Міністрів визначив механізм надання грошової компенсації особам з інвалідністю за переобладнання легкових автомобілів. Компенсацію виплачуватимуть у розмірі фактично витрачених коштів на переобладнання автомобіля, але не більше ніж 50 тис. грн.

Заяви до міжнародного Реєстру збитків через «Дію»

Уряд оновив порядок подання заяв до міжнародного Реєстру збитків через портал Дія. Тепер про пошкодження можуть повідомити також юридичні особи та державні органи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.