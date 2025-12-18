США тимчасово зупинили санкції проти деяких російських банків Сьогодні 16:47 — Фондовий ринок

США тимчасово зупинили санкції проти деяких російських банків

Адміністрація президента США Дональда Трампа тимчасово зупинила дію санкцій проти кількох великих російських банків, які залучені до проєктів цивільної ядерної енергетики.

Про це пише Бабель з посиланням на сайт Міністерства фінансів США.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє проводити операції з цими банками до 18 червня 2026 року. Йдеться про транзакції, пов’язані з проєктами цивільної ядерної енергетики, які були розпочаті до 21 листопада 2024 року.

Які банки підпали під послаблення санкцій

Під дію ліцензії потрапили Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк , Совкомбанк, банк «Відкриття», Росбанк, банк «Зеніт», Банк «Санкт-Петербург», Національний кліринговий центр, Центробанк рф та інші фінансові установи.

Дозвіл також поширюється на компанії, у яких зазначені банки володіють часткою 50% і більше.

Обмеження залишаються для інших операцій

Ліцензія стосується виключно операцій, пов’язаних із підтримкою цивільної ядерної енергетики. Усі інші фінансові операції цих банків і компаній залишаються під санкційними обмеженнями США.

У Міністерстві фінансів пояснили, що санкції проти банків, які забезпечують розрахунки за обслуговування атомних електростанцій, постачання ядерного палива та виконання технічних контрактів, можуть створювати ризики для енергетичної безпеки.

Це не перший випадок, коли США відкладають або пом’якшують санкції проти російських компаній. Раніше обмеження щодо «Лукойлу» та «Роснафти» мали набути чинності 23 листопада, однак 15 листопада санкції проти «Лукойлу» відтермінували до 13 грудня.

На початку грудня США перенесли на 29 квітня запровадження санкції проти заправок компанії «Лукойл», які розташовані поза межами рф. Також до 29 квітня від санкцій звільнили частку «Лукойлу» в Болгарії. А Угорщину від санкцій за російські нафту й газ США звільнили аж на рік.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.