«Ощадбанк» заявив про рейдерське захоплення паркінгу ТОК Gulliver

Консорціум державних банків («Ощадбанк» та «Укрексімбанк»), який управляє торговельно-офісним центром Gulliver у Києві, заявив про рейдерське захоплення паркінгу ТОК Gulliver.

«17 грудня 2025 до паркінгу ТОК Gulliver увірвалась група чоловіків, які захопили його технічні приміщення та забарикадувались», — говориться у повідомленні.

«Групу бійців супроводжували люди, які представлялись адвокатами та керівниками ТОВ „Автопарк Центр“ — юридичної особи, пов’язаної з підсанкційним громадянином Поліщуком В.С.», — повідомляє банк.

До набуття права власності «Ощадбанком» та «Укрексімбанком» на ТОК Gulliver 26 липня 2025 року (в результаті стягнення заборгованості) боржник уклав договір оренди паркінгу з ТОВ «Автопарк Центр» на тривалий період, розповідає «Ощадбанк».

«Таким чином, вочевидь, боржник сподівався в нечесний спосіб продовжувати контролювати частину будівлі незважаючи на набуття державними банками права власності на предмет іпотеки», — говориться у повідомленні.

«Однак дія цього договору припинилась, як і всі інші договори оренди, в силу законодавства про іпотеку. Жодних прав на приміщення ця юридична особа не має», — стверджує банк.

«В обґрунтування своїх дій „адвокати та керівники“ посилались на ухвалу Господарського суду м. Києва від 16 грудня 2025 року, яку виніс суддя Спичак О.М.», — говориться у повідомленні.

«Захоплення не було та не могло бути виконанням ухвали суду, яке регулюється законодавством про виконавче провадження. Виконавче провадження не порушувалось, державний виконавець не пред’являв виконавчих документів керівництву «Ощадбанку» та «Укрексімбанку», — говориться у повідомленні.

«Консорціум державних банків не вважає обґрунтованою винесену суддею Спичаком О.М. ухвалу, якою державним банкам обмежено їх право власності на користь підсанкційної особи. Це рішення викликає багато запитань і буде оскаржене консорціумом державних банків», — стверджує «Ощадбанк».

Банки підкреслюють, що паркінг готували до відновлення повноцінної роботи, враховуючи поступовий запуск ТОК Gulliver після його тимчасового закриття через загрозу виникнення надзвичайної ситуації внаслідок дій боржника.

Отримані кошти від його роботи державні банки мали спрямувати на фінансування економіки та ОПК.

Консорціум державних банків наголошує, що всі причетні особи та організатори цієї акції понесуть персональну відповідальність за незаконні дії та завдані збитки.

