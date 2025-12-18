Рада ЄС розширила санкції проти російського тіньового нафтового флоту Сьогодні 16:10

Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо ще 41 судна, які входять до так званого «тіньового флоту» росії та забезпечують надходження доходів до російського енергетичного сектору.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Ці 41 судно внесено до переліку, на який поширюється заборона на доступ до портів, а також заборона на надання широкого спектра послуг, пов’язаних із морськими перевезеннями.

Кого стосуються нові обмеження

Запроваджені заходи спрямовані на неєвропейські танкери, які входять до «тіньового флоту» та використовуються для обходу механізму граничної ціни на нафту або для підтримки енергетичного сектору росії.

До переліку також потрапили судна, що перевозять військове обладнання для росії, а також ті, які залучені до транспортування викраденого українського зерна та культурних цінностей з території України.

Загальна кількість суден під санкціями

Останнє рішення Ради ЄС збільшило загальну кількість суден, щодо яких запроваджено санкції, майже до 600.

Європейський Союз заявляє про готовність і надалі посилювати тиск на росію та весь ланцюг, пов’язаний із функціонуванням її «тіньового флоту», зокрема шляхом ухвалення додаткових санкційних рішень.

Нагадаємо, 15 грудня Рада Європейського Союзу запровадила санкції проти ще п’яти фізичних осіб та чотирьох компаній, причетних до діяльності так званого «тіньового флоту» росії та його ланцюгів постачання.

Крім того, 13 грудня Україна запровадила санкції проти ще майже 700 морських суден тіньового флоту рф, який перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни.

