Економіка росії починає стикатися з деякими «драматичними проблемами», входячи в рецесію, санкції працюють, і тиск має і далі наростати.

Про це в соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«російський бюджет у мінусі, і настав час посилити санкційний тиск. Зараз існує реальна можливість зробити ціну продовження війни нестерпною для кремля. Дані показують, що, незважаючи на зусилля російського уряду пом’якшити вплив санкцій, економіка росії починає стикатися з деякими драматичними проблемами, входячи в рецесію», — написав він.

Зокрема, міністр зазначив, що в січні-листопаді дефіцит федерального бюджету росії досяг рекордних $54 млрд, і до кінця року він може перевищити $70 млрд.

Так, уперше з моменту початку повномасштабного вторгнення росії консолідований дефіцит російських регіонів сягнув -$1,5 млрд порівняно з торішнім профіцитом у $12 млрд.

Глава МЗС підкреслив, що доходи росії від енергетики зменшуються. Прибутки від нафти і газу в листопаді 2025 року впали на 34% порівняно з листопадом 2024 року, і тільки це скоротило бюджет росії на $3,5 млрд. Таким чином, москва змушена підвищувати податки, зокрема здійснювати «дуже чутливе підвищення ПДВ, а також скорочувати субсидії для малих і середніх підприємств, що веде до подальшої рецесії та посилення тіні навколо її ендемічно корумпованої економіки», — заявив Сібіга.

Сибіга зазначив, що санкції проти рф працюють і «позбавляють російську військову машину ресурсів для вбивств і руйнувань».

«Тиск має продовжувати наростати. Є реальна ймовірність, що економічний тиск стане нестерпним для путіна. Він не рахує тисячі солдатів, яких вбиває щодня, щоб отримати додаткові квадратні метри української території. Однак він слідкує за грошима, які належать йому особисто та його соратникам», — закликав він.

За словами Сибіги, «Група семи», ЄС і США все ще мають багато важелів впливу, які вони можуть використати.

«Наразі санкції накладено тільки на 20% усього російського військово-промислового комплексу. Обмеження мають бути застосовані до решти. росія має бути позбавлена будь-якого доступу до технологій, оскільки вона використовує їх для виробництва засобів терору. Усі лазівки для ухилення від санкцій мають бути закриті. Доходи росії від енергетики можуть і повинні бути ще більше скорочені», — заявив глава МЗС.

Він наголосив, що ЄС уже вжив серйозних стратегічних заходів для зменшення своєї залежності від російської нафти і газу; і тепер настав час покласти край залежності від Росатома. Міністр наголосив, що ЄС має продовжувати запроваджувати мита та інші торговельні обмеження, щоб ще більше скоротити імпорт з росії і замінити його іншими джерелами. Крім того, особисті санкції також мають бути посилені.

