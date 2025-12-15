ЄС розширив санкції проти тіньового флоту росії Сьогодні 15:05

Рада Європейського Союзу в понеділок, 15 грудня, запровадила санкції проти ще п’яти фізичних осіб та чотирьох компаній, причетних до діяльності так званого «тіньового флоту» росії та його ланцюгів постачання.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Хто потрапив до списку

До списку потрапили бізнесмени, прямо чи опосередковано пов’язані з російськими державними нафтовими компаніями «Роснафта» і «Лукойл». Вони контролюють судна, що перевозять нафту та нафтопродукти, приховуючи їхнє походження та застосовуючи неналежні і високоризикові методи перевезення.

Серед юридичних осіб — судноплавні компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, В’єтнаму та росії, які володіють або керують танкерами, що підпадають під обмежувальні заходи ЄС та інших країн за участь у тіньовому флоті росії.

Що передбачають санкції

Запроваджені санкції передбачають блокування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд та транзит через країни ЄС.

Загалом санкції стосуються понад 2 600 осіб та організацій у відповідь на військову агресію росії проти України.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Україна запровадила санкції проти ще майже 700 морських суден тіньового флоту рф, який перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни.

«Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав — зокрема, це понад 50 юрисдикцій», — заявляв президент Володимир Зеленський.

