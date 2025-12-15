0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС розширив санкції проти тіньового флоту росії

41
ЄС розширив санкції проти тіньового флоту росії
ЄС розширив санкції проти тіньового флоту росії
Рада Європейського Союзу в понеділок, 15 грудня, запровадила санкції проти ще п’яти фізичних осіб та чотирьох компаній, причетних до діяльності так званого «тіньового флоту» росії та його ланцюгів постачання.
Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Хто потрапив до списку

До списку потрапили бізнесмени, прямо чи опосередковано пов’язані з російськими державними нафтовими компаніями «Роснафта» і «Лукойл». Вони контролюють судна, що перевозять нафту та нафтопродукти, приховуючи їхнє походження та застосовуючи неналежні і високоризикові методи перевезення.
Серед юридичних осіб — судноплавні компанії з Об’єднаних Арабських Еміратів, В’єтнаму та росії, які володіють або керують танкерами, що підпадають під обмежувальні заходи ЄС та інших країн за участь у тіньовому флоті росії.

Що передбачають санкції

Запроваджені санкції передбачають блокування активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.
Фізичні особи також підпадають під заборону на в’їзд та транзит через країни ЄС.
Загалом санкції стосуються понад 2 600 осіб та організацій у відповідь на військову агресію росії проти України.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна запровадила санкції проти ще майже 700 морських суден тіньового флоту рф, який перевозить нафту та інші енергоресурси й дає гроші на затягування війни.
«Це найбільший санкційний пакет саме проти танкерів та інших суден, які служать агресії. В пакеті судна, які ходять не лише під російським прапором, але й під прапорами інших держав — зокрема, це понад 50 юрисдикцій», — заявляв президент Володимир Зеленський.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems