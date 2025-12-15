Мільярдні доходи: банки в Україні заробили рекордну суму Сьогодні 17:04

Мільярдні доходи: банки в Україні заробили рекордну суму

Платоспроможні банки за десять місяців 2025 року отримали 131,7 млрд грн чистого прибутку. Для порівняння: за аналогічний період минулого року вони заробили 125,6 млрд грн.

Про це свідчать дані НБУ , пише видання «Українські Новини».

Раніше в Нацбанку наголошували, що ключовим чинником підтримки прибутковості банків стало активне кредитування.

Ключові показники:

доходи банків за вказаний період склали 472,5 млрд грн;

видатки — 340,8 млрд грн;

процентні доходи — 336 млрд грн;

процентні видатки — 113,3 млрд грн;

комісійні доходи банків — 101,4 млрд грн;

комісійні видатки — 49,7 млрд грн.

Які банки заробили найбільше

Як повідомляв Finance.ua, за підсумками трьох кварталів найбільший чистий прибуток отримали такі банки:

ПриватБанк — 50,63 млрд грн. Це становить 42,4% від усього фінансового результату банківської системи;

Ощадбанк — 13,88 млрд грн;

Райффайзен Банк — 7,33 млрд грн.

податок на прибуток за ставкою 50% без можливості враховувати збитки минулих років. Раніше ми також писали , що Верховна Рада прийняла Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році. Так, вже наступного року банки сплачуватимутьбез можливості враховувати збитки минулих років.

До речі, детальніше про те, як це рішення нардепів може перекроїти банківський сектор України, ми розповідали у статті за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.