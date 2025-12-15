Мільярдні доходи: банки в Україні заробили рекордну суму
Платоспроможні банки за десять місяців 2025 року отримали 131,7 млрд грн чистого прибутку. Для порівняння: за аналогічний період минулого року вони заробили 125,6 млрд грн.
Про це свідчать дані НБУ, пише видання «Українські Новини».
Раніше в Нацбанку наголошували, що ключовим чинником підтримки прибутковості банків стало активне кредитування.
Ключові показники:
- доходи банків за вказаний період склали 472,5 млрд грн;
- видатки — 340,8 млрд грн;
- процентні доходи — 336 млрд грн;
- процентні видатки — 113,3 млрд грн;
- комісійні доходи банків — 101,4 млрд грн;
- комісійні видатки — 49,7 млрд грн.
Які банки заробили найбільше
Як повідомляв Finance.ua, за підсумками трьох кварталів найбільший чистий прибуток отримали такі банки:
- ПриватБанк — 50,63 млрд грн. Це становить 42,4% від усього фінансового результату банківської системи;
- Ощадбанк — 13,88 млрд грн;
- Райффайзен Банк — 7,33 млрд грн.
Раніше ми також писали, що Верховна Рада прийняла Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році. Так, вже наступного року банки сплачуватимуть податок на прибуток за ставкою 50% без можливості враховувати збитки минулих років.
До речі, детальніше про те, як це рішення нардепів може перекроїти банківський сектор України, ми розповідали у статті за посиланням.
Поділитися новиною
Також за темою
ЄС запроваджує збір €3 на посилки з Китаю
День фінансів: мільярдні доходи банків і автоматична постановка на військовий облік
У Мінекономіки розповіли, чи будуть залучати іноземців на український ринок праці
Мільярдні доходи: банки в Україні заробили рекордну суму
У Раді зареєстрували законопроєкт про особові інвестиційні рахунки
Карта побиту CUKR для українців у Польщі: що зміниться з 2026 року