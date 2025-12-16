Рада директорів Tesla отримала понад 3 млрд доларів акційних винагород Сьогодні 03:48

Рада директорів Tesla заробила понад 3 мільярди доларів на акціонерних винагородах, що значно перевищує вартість винагород, наданих конкурентам найбільших американських технологічних фірм на момент їх виплати.

Про це свідчить аналіз, проведений для Reuters спеціалістом з компенсацій та управління Equilar.

Аналіз показав, що брат генерального директора Ілона Маска, Кімбал, заробив майже 1 мільярд доларів з 2004 року, виходячи з підвищеної вартості опціонів на акції, що утримуються або ліквідуються. Директор Іра Еренпрайс зібрав 869 мільйонів доларів з 2007 року. Голова правління Робін Денхолм заробила 650 мільйонів доларів з 2014 року.

Директори отримали такі несподівані прибутки, хоча вони не надавали собі нових грантів у вигляді акцій з 2020 року. Рада директорів погодилася призупинити виплату компенсації директорам, починаючи з 2021 року, щоб врегулювати позов акціонерів про надмірну оплату праці членів правління. Однак між 2018 і 2020 роками середньостатистичний директор Tesla (TSLA.O) отримав загалом близько 12 мільйонів доларів у вигляді компенсації готівкою та акціями. Це приблизно у вісім разів більше, ніж середній заробіток директора Alphabet, наступної за вищою зарплатою серед компаній «Чудової сімки» за той самий період.

Вартість цих початкових нагород різко зросла разом із ціною акцій Tesla у наступні роки. Це також стосується шести інших фірм у «Чудовій сімці» — Nvidia (NVDA.O), Alphabet (GOOGL.O), Meta (META.O), Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O), та Amazon (AMZN.O), — які отримали таку назву, тому що їхні стрімке зростання акцій було великим рушієм тривалого бичачого ринку.

У заяві для Reuters речник Tesla заявив, що компенсація її директорів «не є надмірною, але безпосередньо пов’язана з показниками діяльності акцій та створенням вартості для акціонерів». У заяві додається, що члени ради директорів надають Tesla надзвичайні послуги та присвячують «значну кількість часу та зусиль», наприклад, відвідуючи 58 повних засідань ради директорів або комітетів у 2024 році. Речник сказав, що частота засідань значно перевищувала галузеві норми.

Рада директорів Tesla також виплачувала собі опціони на акції замість акцій, що є рідкісною практикою, яку критикують деякі фахівці з корпоративного управління, оскільки вона збільшує потенціал зростання директорів без ризику зниження. Директори Tesla вже скористалися опціонами на десятки або сотні мільйонів доларів, але також продовжують утримувати аналогічні великі суми, як виявила компанія Equilar.

