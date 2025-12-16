Центри рекрутингу ЗСУ офіційно включили до системи військового обліку Сьогодні 15:34

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14238, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

Документ передбачає, що до органів ведення Реєстру будуть включені центри рекрутингу Збройних Сил України. Це, за очікуванням, дозволить ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом і забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.

За повідомленням, закон підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів.

Хто вестиме Реєстр призовників і резервістів

Законом внесено зміни до Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Відповідно до них органами ведення Реєстру є:

Міністерство оборони України;

районні та об’єднані районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

міські, районні у місті та об’єднані міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;

центри рекрутингу Збройних Сил України;

Центральне управління Служби безпеки України та регіональні органи СБУ;

відповідні підрозділи розвідувальних органів України.

Статус і функції центрів рекрутингу ЗСУ

Змінами до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що центр рекрутингу Збройних Сил України є окремим підрозділом, який утворюється у видах та окремих родах військ ЗСУ і здійснює ведення військового обліку.

Центри рекрутингу призначені для реалізації завдань з розвитку спроможностей щодо рекрутингу громадян України для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.

Також вони займаються набором до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з військовими інститутами, факультетами, кафедрами та відділеннями військової підготовки, а також до закладів фахової передвищої військової освіти.

Крім того, центри рекрутингу супроводжують призов громадян України на військову службу під час мобілізації та в особливий період.

Окремо визначено, що центри рекрутингу, створені як форма взаємодії Міністерства оборони з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на основі меморандумів, мають виключно інформаційно консультаційний характер і не здійснюють військовий облік.

