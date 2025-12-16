0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Центри рекрутингу ЗСУ офіційно включили до системи військового обліку

93
Центри рекрутингу ЗСУ офіційно включили до системи військового обліку
Центри рекрутингу ЗСУ офіційно включили до системи військового обліку
Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 14238, який розширює перелік органів, що ведуть Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.
Документ передбачає, що до органів ведення Реєстру будуть включені центри рекрутингу Збройних Сил України. Це, за очікуванням, дозволить ефективніше здійснювати рекрутинг громадян на військову службу за контрактом і забезпечить вмотивоване доукомплектування військових частин.
Читайте також
За повідомленням, закон підвищує ефективність роботи центрів рекрутингу та сприяє оперативному використанню бази даних призовників і резервістів.

Хто вестиме Реєстр призовників і резервістів

Законом внесено зміни до Закону України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Відповідно до них органами ведення Реєстру є:
  • Міністерство оборони України;
  • районні та об’єднані районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;
  • міські, районні у місті та об’єднані міські територіальні центри комплектування та соціальної підтримки;
  • центри рекрутингу Збройних Сил України;
  • Центральне управління Служби безпеки України та регіональні органи СБУ;
  • відповідні підрозділи розвідувальних органів України.

Статус і функції центрів рекрутингу ЗСУ

Змінами до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що центр рекрутингу Збройних Сил України є окремим підрозділом, який утворюється у видах та окремих родах військ ЗСУ і здійснює ведення військового обліку.
Центри рекрутингу призначені для реалізації завдань з розвитку спроможностей щодо рекрутингу громадян України для проходження військової служби за контрактом на посадах рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу.
Також вони займаються набором до вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти з військовими інститутами, факультетами, кафедрами та відділеннями військової підготовки, а також до закладів фахової передвищої військової освіти.
Читайте також
Крім того, центри рекрутингу супроводжують призов громадян України на військову службу під час мобілізації та в особливий період.
Окремо визначено, що центри рекрутингу, створені як форма взаємодії Міністерства оборони з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування на основі меморандумів, мають виключно інформаційно консультаційний характер і не здійснюють військовий облік.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав про те, що українські військові отримують попередження, що перевестися через самовільне залишення частини (СЗЧ) стане набагато складніше. У деяких бригадах розсилають попередження про те, що Генеральний штаб змінив механізм повернення із СЗЧ й тепер повернутися можна тільки в Десантно-штурмові війська або штурмові полки.
За матеріалами:
Finance.ua
МобілізаціяВійськовозобов'язанийАрміяВійськова службаЗСУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems