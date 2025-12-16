Автоматичне списання податкового боргу: як це працює Сьогодні 17:02

Завдяки новій системі автоматичного стягнення податкового боргу щомісячні обсяги списання боргів зросли більше, ніж втричі. Тож ефективність цієї системи вже доведена.

Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Механізм максимально прозорий, єдиний підхід до всіх… Але бурхливе обговорення навколо інструменту не вщухає», — зазначила Карнаух.

Така система не нова для податкових світу, а віднедавна запрацювала і в Україні.

Як зазначають податківці, людський фактор у цьому механізмі мінімізований. Жодних ручних рішень — усе виключно в межах законодавства.

Як працює система

Спершу зазначимо, що вона стосується це лише юридичних осіб, які мають податковий борг.

Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг.

Система генерує платіжну інструкцію.

Накладається електронний підпис.

Документ миттєво відправляється до Казначейства.

Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку.

Банк списує лише чітко визначену суму.

Усе працює через систему електронних платежів — за єдиними правилами.

Також важливо наголосити, що списання боргу не є несподіваним. Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність. Часу, щоб сплатити його добровільно, достатньо. У разі відмови - податкова звертається до суду.

Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів — борг стягується без рішення суду. Це визначено Податковим кодексом.

