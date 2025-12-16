0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Автоматичне списання податкового боргу: як це працює

10
Автоматичне списання податкового боргу: як це працює
Автоматичне списання податкового боргу: як це працює
Завдяки новій системі автоматичного стягнення податкового боргу щомісячні обсяги списання боргів зросли більше, ніж втричі. Тож ефективність цієї системи вже доведена.
Про це розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.
«Механізм максимально прозорий, єдиний підхід до всіх… Але бурхливе обговорення навколо інструменту не вщухає», — зазначила Карнаух.
Читайте також
Така система не нова для податкових світу, а віднедавна запрацювала і в Україні.
Як зазначають податківці, людський фактор у цьому механізмі мінімізований. Жодних ручних рішень — усе виключно в межах законодавства.

Як працює система

Спершу зазначимо, що вона стосується це лише юридичних осіб, які мають податковий борг.
  • Щодня інформаційні системи ДПС автоматично формують дані про борг.
  • Система генерує платіжну інструкцію.
  • Накладається електронний підпис.
  • Документ миттєво відправляється до Казначейства.
  • Казначейство перевіряє реквізити й автоматично переадресовує інструкцію банку.
  • Банк списує лише чітко визначену суму.
Усе працює через систему електронних платежів — за єдиними правилами.
Також важливо наголосити, що списання боргу не є несподіваним. Якщо виникає податковий борг, ДПС інформує платника про його наявність. Часу, щоб сплатити його добровільно, достатньо. У разі відмови - податкова звертається до суду.
Якщо компанія сама задекларувала суму податку, але не сплатила її протягом 90 днів — борг стягується без рішення суду. Це визначено Податковим кодексом.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems