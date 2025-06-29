Що змінилося в IT-рекрутингу у 2025 році: 10 ключових тенденцій — Finance.ua

Що змінилося в IT-рекрутингу у 2025 році: 10 ключових тенденцій Сьогодні 14:16

Що змінилося в IT-рекрутингу у 2025 році: 10 ключових тенденцій

ІТ-індустрія активно розвивається й змінюється: компанії активніше використовують ШІ для найму, формальна освіта відходить на задній план, а досвід кандидата стає перевагою.

Команда Talando проаналізувала глобальні дані, галузеві тренди та експертні думки й визначила, які виклики й можливості чекають на рекрутерів у сфері IT у найближчому майбутньому.

10 ключових тенденцій

1. ШІ набирає обертів

Штучний інтелект більше не виконує лише допоміжну функцію в рекрутингу, а стає центральним елементом у первинному відборі кадрів.

У дослідженні зазначається, автоматизований аналіз резюме та аналітика інтервʼю на основі ШІ стануть повсякденною практикою.

Завдяки ШІ-інструментам рекрутери зможуть зосередитися на глибшій роботі з кандидатами на фінальних етапах.

2. Практичні знання цінуються більше, ніж формальна освіта

Фокус компаній зміщується у бік оцінки кандидатів за їхніми навичками. Формальна освіта не відіграє роль, важливо показати реальні кейси та продемонструвати вміння.

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Платформи стандартизованого оцінювання навичок стають необхідними для справедливого та точного оцінювання талантів

3. Віддалена робота як нова норма

Віддалений та гібридний формати роботи приваблюють усе більше кандидатів.

Компанії, які підтримують гнучкий графік роботи, залучають ширше та різноманітніше коло майбутніх працівників.

4. Досвід кандидата як конкурентна перевага

У 2025 році процес підбору стає максимально орієнтованим на кандидата: своєчасний зворотний зв’язок, прозорість процесу підбору, персоналізована комунікація — усе це важливі фактори в боротьбі за таланти.

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5. Рівність та інклюзія

Компанії почали впроваджувати реальні кроки щодо різноманіття, рівності та інклюзії.

Завдяки аналітиці даних вдається мінімізувати неупередженість процесу найму.

Роботодавці відстежують показники різноманіття, усувають приховані бар’єри та формують інклюзивне робоче середовище.

6. Розвиток талантів

Працівникам надаються можливості для розвитку всередині компанії, що допомогає співробітникам знаходити нові внутрішні можливості відповідно до кар’єрних прагнень, зменшуючи потребу в зовнішньому наймі та плинність кадрів.

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7. Постійне навчання

Організації співпрацюють з освітніми платформами та інвестують у перевкаліфікацію кадрів, чого вимагає швидкий технологічний прогрес.

ІТ-галузь швидко змінюється, тому працівники шукають компанії, які пропонують програми підвищення кваліфікації, щоб залишатися конкурентоспроможними.

8. Бренд роботодавця

У 2025 році компанії активно демонструють автентичність, культуру, цінності та реальний досвід працівників через соцмережі, щоб привабити нових кандидатів.

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9. Розширене використання аналізу даних

Прогнозування потреб у наймі, виявлення прогалин у навичках та оптимізації процесів підбору дозволяє компаніям приймати рішення на основі даних, підвищуючи загальну ефективність найму.

10. Сталий розвиток та корпоративна відповідальність

Це ключові фактори, що впливають на вибір кандидатів. IT-фахівці дедалі частіше звертають увагу на екологічну й соціальну відповідальність компаній (ESG).

Нагадаємо, як зазначають у Міноборони, кількість відгуків на посади айтівців у війську зберігається на стабільному рівні, а IT-напрям — на восьмому місці за популярністю серед кандидатів.

ТОП-5 найпопулярніших ІТ-посад:

Backend/Frontend розробники.

Системні адміністратори.

QA інженери.

Дата-аналітики.

Продуктові менеджери.

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