Чехія змінює міграційні правила: більше віз для айтівців, менше — для низькокваліфікованих Сьогодні 08:18 — Особисті фінанси

Чехія змінює міграційні правила: більше віз для айтівців, менше — для низькокваліфікованих

Уряд Чехії готує зміни до міграційної системи, щоб залучити більше висококваліфікованих працівників на тлі дефіциту кадрів у багатьох галузях.

Про це повідомляє Schengen.News.

Одне з головних нововведень — новий порядок розподілу робочих віз. Зокрема, для деяких категорій працівників квоти зростуть, тоді як для інших — скоротяться.

Як уточнює Expats. cz, Чехія прагне залучити насамперед фахівців у сфері ІТ, науки та інших високотехнологічних професій. Водночас кількість дозволів на роботу для малокваліфікованих працівників планують обмежити.

Серед тих, хто виграє від нових правил, — громадяни Індії, Китаю та Таїланду:

чеське посольство в Індії незабаром почне пропонувати 24 додаткові місця для ІТ-фахівців у межах програми «цифрових кочівників». Цей тип візи дозволяє працювати в Чехії як самозайнята особа, а заявку обіцяють розглядати до 45 днів;

квоту на робочі візи також збільшать для громадян Китаю. Новий ліміт — 1170 дозволів на рік, більшість з яких буде виділено для кваліфікованих фахівців;

громадяни Таїланду теж зможуть отримати більше дозволів: щорічну квоту зросте з 300 до 460 віз.

У рамках реформ Чехія планує зменшити кількість робочих віз для малокваліфікованих працівників із деяких африканських країн, зокрема Єгипту, Ефіопії та Замбії. При цьому квоти для висококваліфікованих заявників із цих країн залишаться без змін.

Нагадаємо, Чехія знаходиться в топ-3 країн, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Сьогодні там перебуває майже 400 тисяч українців з тимчасовим захистом. Середня зарплата у Чехії до відрахування податків становить 46 557 крон на місяць (87 тис. гривень). На руки «чистими» працівники отримують в середньому 41 739 крон (78 тис. гривень).

Мінімальна зарплата в Чехії у 2025 році зросла на 1 900 чеських крон і становить 20 800 крон на місяць, або 124.40 крони за годину.

Відповідно до постанови уряду, у 2025 році рівень мінімальної зарплати становитиме приблизно 42,2% від середньої заробітної плати, а у 2026 році — 43,4%. Відповідно, прогнозована місячна мінімальна заробітна плата у 2026 році могла би становити 22 500 чеських крон.

Крім того, уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні. Чеська влада оголосила про реформу міграційної політики країни, яка передбачає значні зміни, спрямовані на посилення нагляду за іноземними громадянами та прискорення процесів депортації.

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