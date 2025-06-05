Як знайти роботу в Чехії (вакансії та зарплати) — Finance.ua

Як знайти роботу в Чехії (вакансії та зарплати) Сьогодні 17:28 — Особисті фінанси

Як знайти роботу в Чехії (вакансії та зарплати)

Чехія знаходиться в топ-3 країн, які прийняли найбільшу кількість біженців з України. Сьогодні там перебуває майже 400 тисяч українців з тимчасовим захистом.

Куди звертатися у пошуку роботи:

Державна служба зайнятості (Úřad práce České republiky). Установа має актуальну базу вакансій.

Інтернет-портали з пошуку роботи. Тут можна шукати вакансії самостійно: Jobs.cz, Prace.cz, Profesia.cz.

Групи в Facebook та Telegram. У тематичних спільнотах, наприклад тут, пропонують роботу для українців.

Приватні агенції з працевлаштування. Вони пропонують різноманітні варіанти працевлаштування.

Українські організації в Чехії. Тут надають консультаційну допомогу громадянам України.

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Які є вакансії та яку зарплату пропонують

Середня зарплата у Чехії до відрахування податків становить 46 557 крон на місяць (87 тис. гривень). На руки «чистими» працівники отримують в середньому 41 739 крон (78 тис. гривень).

Ринок праці в Чехії пропонує різні вакансії — як за видом зайнятості, заробітною платою, так і за місцем розташування. Значний попит спостерігається на інженерів, медичних працівників та ІТ-спеціалістів. Робота високооплачувана, однак для працевлаштування потрібне знання чеської мови.

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Українці без знання мови та досвіду роботи можуть працювати у сфері послуг, у магазинах, на заводах та складах. Наприклад, у вакансії на склад продуктового інтернет-магазину пропонують зарплату 170−190 крон за годину (317−355 грн).

Офіціанти в Празі отримують 28−36 тис. крон на місяць (52−67 тис. гривень). Лікарям пропонують зарплату від 120 тис. крон на місяць, медсестрам — від 40 тис. крон (74 тис. гривень). Робочим на автомобільному заводі Toyota платять 160−180 крон (300−340 гривень) за годину, а працівникам McDonald’s — 125−140 крон (230−260 гривень).

Які документи потрібні для працевлаштування

Українці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, мають вільний доступ до ринку праці. На нього можуть претендувати громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року та виїхали після повномасштабного вторгнення. Для підтвердження потрібен штамп у паспорті про перетин кордону після 24.02.2022 року.

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Важливо, щоб у вас не було актуальної візи або посвідки на тимчасове проживання в іншій країні ЄС. Також Чехія не приймає українців, які вже отримували тимчасовий захист в іншій європейській країні.

Читайте детальніше в нашій статті про роботу в країнах ЄС:

Довідка Finance.ua:

У Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків. Надходження до чеського бюджету від біженців стали перевищувати видатки на них ще з третього кварталу 2023 року.

Мінімальна зарплата в Чехії у 2025 році зросла на 1 900 чеських крон і становить 20 800 крон на місяць, або 124.40 крони за годину. Про це повідомляє Міністерство праці та соціальних справ країни. Уряд Чехії затвердив постанову про коефіцієнт для розрахунку мінімальної заробітної плати у 2025 та 2026 роках.

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