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Скільки українських біженців працевлаштовані в Чехії — свіжі дані

Особисті фінанси
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Скільки українських біженців працевлаштовані в Чехії — свіжі дані
Скільки українських біженців працевлаштовані в Чехії — свіжі дані
У Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків.
Про це пише Radio Prague International з посиланням на дані Міністерство праці та соціальних справ.
Міністерство вже раніше повідомляло, що надходження до чеського бюджету від біженців стали перевищувати видатки на них іще з третього кварталу 2023 року.

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Загалом у Чехії станом на кінець дня 20 квітня було зареєстровано майже 369 тисяч осіб із тимчасовим захистом у зв’язку з війною росії проти України. З них діти і люди віком понад 65 років становлять понад 28,5 відсотків. Біженців в економічно активному віці, від 18 до 65 років, — майже 263,5 тисячі, з них понад три п’яті — жінки.
За останніми наразі даними Мінпраці за червень 2024 року, в Чехії було працевлаштовано понад 286 тисяч громадян України з різним статусом перебування.
Наприкінці першого кварталу 2025 року в Чехії, за даними Міністерства внутрішніх справ, перебувало понад 566 тисяч громадян України, з них понад 111,5 тисяч із дозволом на постійне перебування і понад 90,5 тисяч із дозволами на довгострокове перебування, решта мала тимчасовий захист.
Нагадаємо, мінімальна зарплата в Чехії у 2025 році зросла на 1 900 чеських крон і становить 20 800 крон на місяць, або 124.40 крони за годину.
Крім того, уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні. Чеська влада оголосила про реформу міграційної політики країни, яка передбачає значні зміни, спрямовані на посилення нагляду за іноземними громадянами та прискорення процесів депортації.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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