Скільки українських біженців працевлаштовані в Чехії — свіжі дані Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Скільки українських біженців працевлаштовані в Чехії — свіжі дані

У Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків.

Про це пише Radio Prague International з посиланням на дані Міністерство праці та соціальних справ.

Міністерство вже раніше повідомляло, що надходження до чеського бюджету від біженців стали перевищувати видатки на них іще з третього кварталу 2023 року.

Загалом у Чехії станом на кінець дня 20 квітня було зареєстровано майже 369 тисяч осіб із тимчасовим захистом у зв’язку з війною росії проти України. З них діти і люди віком понад 65 років становлять понад 28,5 відсотків. Біженців в економічно активному віці, від 18 до 65 років, — майже 263,5 тисячі, з них понад три п’яті — жінки.

За останніми наразі даними Мінпраці за червень 2024 року, в Чехії було працевлаштовано понад 286 тисяч громадян України з різним статусом перебування.

Наприкінці першого кварталу 2025 року в Чехії, за даними Міністерства внутрішніх справ, перебувало понад 566 тисяч громадян України, з них понад 111,5 тисяч із дозволом на постійне перебування і понад 90,5 тисяч із дозволами на довгострокове перебування, решта мала тимчасовий захист.

Нагадаємо, мінімальна зарплата в Чехії у 2025 році зросла на 1 900 чеських крон і становить 20 800 крон на місяць, або 124.40 крони за годину.

Крім того, уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні. Чеська влада оголосила про реформу міграційної політики країни, яка передбачає значні зміни, спрямовані на посилення нагляду за іноземними громадянами та прискорення процесів депортації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.