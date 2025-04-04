Чехія оголосила про серйозні зміни для біженців — Finance.ua
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Чехія оголосила про серйозні зміни для біженців

Світ
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Чехія оголосила про серйозні зміни для біженців
Чехія оголосила про серйозні зміни для біженців
Уряд Чехії має намір впроваджувати більш жорстку політику щодо шукачів притулку та іноземних громадян, які проживають у країні. Це питання буде винесено на обговорення в парламенті вже у квітні 2025 року.
Як планують посилити законодавство та кого торкнуться нові правила у Чехії розповідаємо із посиланням на CTK.

Чого чекати біженцям в Чехії у 2025-му

Чеська влада оголосила про реформу міграційної політики країни, яка передбачає значні зміни, спрямовані на посилення нагляду за іноземними громадянами та прискорення процесів депортації.
Основні зміни:
  • вислані іноземці не зможуть повторно подати заяву на притулок;
  • якщо інша країна ЄС ухвалила рішення про депортацію, Чехія не переглядатиме його;
  • рішення про відмову у притулку та депортацію будуть ухвалювати одночасно;
  • суд має розглядати питання депортації у разі засудження мігранта за злочин;
  • мігрантів зобов’яжуть проходити епідеміологічний скринінг;
  • поліція та влада отримають доступ до інформації з мобільних телефонів мігрантів для ідентифікації;
  • влада зможе контролювати місце проживання шукачів притулку, обмежувати їхні соціальні гарантії та доступ до роботи;
  • прискорять розгляд справ про міжнародний захист — від 5 тижнів до року.
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Це заходи з посилення безпеки в країні, але організації з захисту прав мігрантів критикують їх, називаючи політичним маневром напередодні майбутніх виборів.
До слова, згідно зі звітом Міністерства внутрішніх справ, торік Чехія отримала 1 363 заяви про надання міжнародного захисту. Більшість з них надійшли від громадян Узбекистану, України та В’єтнаму.
За матеріалами:
Телеканал 24
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