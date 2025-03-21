Як отримати довгострокову посвідку на проживання в Чехії (умови, процедура) — Finance.ua

Як отримати довгострокову посвідку на проживання в Чехії (умови, процедура) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Як отримати довгострокову посвідку на проживання в Чехії (умови, процедура)

уже тривалий час вносять до системи більше, ніж отримують із неї. Чехія витратила на українських біженців близько 63 мільярдів крон, і принаймні 54 мільярди вже повернула. Це свідчить, що завдяки великому залученню біженців до чеського ринку праці загальний баланс надходжень і видатків однозначний: особи з тимчасовим захистом

18 березня 2025 року уряд Чехії ухвалив рішення щодо впровадження спеціального довгострокового дозволу на проживання для громадян України, які наразі перебувають у країні зі статусом тимчасового захисту.

Про це пише Czech Radio

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Що це дає

Новий механізм має стати додатковим варіантом для тих біженців, які змогли досягти фінансової незалежності та адаптуватися до чеського суспільства.

Критерії

Для отримання спеціального довгострокового дозволу на проживання громадяни України повинні відповідати таким критеріям:

проживати у Чехії зі статусом тимчасового захисту не менше двох років (з кінця березня 2023 року);

не отримувати гуманітарну допомогу від держави з липня 2024 року;

мати офіційну зайнятість або вести підприємницьку діяльність у Чехії;

регулярно сплачувати податки та соціальні внески;

не мати судимості та заборгованості з медичного страхування;

річний валовий дохід має складати не менше 440 000 крон (приблизно 17,5 тис. євро).

за кожного додаткового утриманця в сім’ї ця сума збільшується на 110 000 крон; діти заявника повинні відвідувати школу в Чехії.

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Реакція

Консорціум НКО, що працюють з мігрантами, та Офіс державного правозахисника вказують на те, що вимоги занадто жорсткі.

На думку правозахисників, такому рівню відповідатиме лише невелика частина біженців, а решта будуть змушені залишатися у статусі тимчасового захисту без можливості переходу на більш стабільний статус.

Водночас потенційними претендентами на спеціальну посвідку на проживання можуть бути лише близько 20 000 осіб із понад 659 970 українців, які отримали тимчасовий захист з початку війни.

Нагадаємо, за даними Євростату, показник безробіття в Польщі та Чехії знизився до 2,6%, досягнувши історичного мінімуму. Кількість безробітних у Чехії — 139 тис. Це найнижчий показник серед усіх країн ЄС.

Експерти відзначають, що такий результат досягнуто завдяки поєднанню кількох факторів, серед яких стабільне економічне зростання, активна політика держави на ринку праці та, безумовно, внесок українських біженців.

Довідка Finance.ua:

Станом на грудень 2024 року в країні було зареєстровано майже 400 000 біженців із України, що отримали тимчасовий захист.

Чехія має найвищий показник прийнятих українських біженців на душу населення серед країн ЄС — приблизно 36 осіб на 1 000 жителів.

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