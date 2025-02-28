Чехія витратила 63 мільярди крон на біженців: скільки грошей повернулося — Finance.ua

Чехія витратила 63 мільярди крон на біженців: скільки грошей повернулося Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Чехія витратила 63 мільярди крон на біженців: скільки грошей повернулося

Чехія витратила на українських біженців близько 63 мільярдів крон і принаймні 54 мільярди вже повернула.

Про це пише Radio Prague International.

«Коли ж рахувати не всі видатки на біженців, а лише гуманітарну допомогу, то біженці вже внесли до чеського бюджету вдвічі більшу суму, свідчить новий аналіз Міністерства праці і соціальних питань Чехії», — сказано в повідомленні.

Як заявив міністр праці і соціальних питань Маріан Юречка, цей аналіз свідчить, що завдяки великому залученню біженців до чеського ринку праці загальний баланс надходжень і видатків однозначний: особи з тимчасовим захистом уже тривалий час вносять до системи більше, ніж отримують із неї.

До видатків на біженців міністерство залічує не тільки гуманітарну допомогу, а й видатки на охорону здоров’я, освіту тощо. Загалом чеська держава за три роки повномасштабної агресії росії проти України витратила на підтримку не тільки осіб із тимчасовим захистом у Чехії, а й на підтримку України близько 63 мільярдів крон.

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А до надходжень зараховують не тільки податки чи внески на соціальний захист тощо, а й надходження зі споживання — податок на додану вартість, акцизи тощо. І баланс надходжень і видатків засвідчує позитивні тенденції, каже керівниця групи аналізу наслідків Маґдалена Клімешова.

«Тільки на надходженнях із праці і споживання біженців у Чехії нам повернулося вже принаймні 54 мільярди крон. Найвиразніша частка надходить від біженців, які працюють, при цьому водночас заповнивши давно вакантні місця в низці галузей», — додала вона.

Кількість біженців, залучених до ринку праці, зростає

Спостерігаються лише незначні коливання, але з року в рік ця кількість збільшується. Нині Мінпраці реєструє понад 150 тисяч трудових відносин із біженцями (максимальне число, в листопаді 2024 року, становило 154,5 тисяч).

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Але професійна структура цих трудових відносин практично не змінюється: і далі найбільше осіб із тимчасовим захистом працює на низькокваліфікованих посадах, таких як підсобні робітники на будівництві чи виробництві.

Кількість біженців, які отримують гуманітарну допомогу, зменшується

Чеська держава далі надає її в першу чергу вразливим особам, які не можуть працювати — як правило, дітям, особам старшого віку чи людям із інвалідністю. І це єдина форма прямої фінансової допомоги, на яку можуть претендувати біженці — лише в крайніх випадках вони можуть звернутися по одноразову надзвичайну негайну допомогу.

За даними Мінпраці, 7 із 10 біженців, які отримують гуманітарну допомогу, належать до якоїсь із вразливих груп. Більш ніж половину (53%) становлять діти.

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Міністерство внутрішніх справ Чехії реєструє нині близько 398 тисяч осіб із тимчасовим захистом у зв’язку з війною росії проти України (справжнє число вочевидь менше, бо частина біженців виїжджає, не повідомляючи про це). Найбільше з них зареєстровано в Празі — нині майже 103 тисячі. Але гуманітарну допомогу з усіх біженців отримували станом на грудень 2024 року лише 92,5 тисячі осіб.

При цьому Мінпраці звертає увагу на важливості порівняти суми різних форм соціальної допомоги. Якщо 2024 року держава виплатила біженцям гуманітарну допомогу на суму менш ніж 8 мільярдів крон, то суми інших різновидів допомоги, на які біженці не мають права, були такі:

виплата на догляд за особою, яка потребує допомоги через стан здоров’я, — 41,3 мільярда крон (більш ніж уп’ятеро більше);

виплата на догляд за дитиною — понад 29 мільярдів (у 3,6 раза більше);

допомога на оплату житла — 20,3 мільярда (у 5,2 раза більше);

пенсії за віком — 585 мільярдів крон (у 73 рази більше).

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Міністр Юречка прокоментував це так: «Прибулі з України допомагають вирішити тривалу нестачу робочої сили в нас. Аж ніяк не відбувається витіснення чеських громадян із робочих місць, навпаки: залучення біженців відповідає структурі попиту. Не лише податки й інші виплати, а й споживання біженців приносять мільярди до нашого державного бюджету. Тож сигнал деяким „торгівцям страхом“ ясний: українці прийшли до нас не для того, щоб отримувати допомогу, а задля виживання, і величезна більшість їх дбає про себе сама й інтегрується».

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