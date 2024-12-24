Скільки коштує орендувати житло в Чехії — Finance.ua

Скільки коштує орендувати житло в Чехії Сьогодні 12:37 — Нерухомість

Скільки коштує орендувати житло в Чехії

Сьогодні Чехія — безпечний та стабільний варіант для громадян України, які рятуються від війни.

Чехія — третя за популярністю серед українців. Багато наших громадян виїхали до Чехії, адже з початком повномасштабної війни ця країна надавала безплатне житло біженцям, виплачувала щомісячну допомогу та всіляко сприяла інтеграції як дорослих українців, так і школярів. І хоч згодом фінансову підтримку скасували, багато українців знайшли роботу та створили серйозну конкуренцію місцевим мешканцям.

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Ще одна причина, чому обирають цю країну, — доступні ціни для комфортного проживання, зокрема і на житло. За даними Numbeo, орендувати однокімнатну квартиру можна за ціною від 600 до 750 євро за місяць. Оренда трикімнатної обійдеться в 950 — 1 300 євро.

Вартість оренди житла залежить від міста та району. Наприклад, у Празі це значно дорожче, ніж у Брно чи Остраві. Також ціна залежить від розташування квартири. Наприклад, у Празі однокімнатну квартиру у центрі можна зняти за 680 євро, тоді як у більш віддалених районах — за 450−500 євро.

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Значно дешевше жити у таких містах як Брно та Плзень. Орендувати квартиру на місяць там можна лише за 360−400 євро, а у маленьких містах — ще дешевше, до 350 євро на місяць.

Однак орендарям потрібно бути готовим до того, що під час укладання договору оренди, більшість орендодавців просять внести заставу. Її розмір може дорівнювати розміру оплати кількох місяців оренди. Також у вартість оренди можуть бути включені та комунальні послуги, однак це питання слід уточнити окремо.

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Щодо подобової оренди житла, то тут вона досить дорога. Наприклад, номер у готелі у Празі на добу коштуватиме 150 — 250 євро. Заночувати у хостелі можна заплативши до 100 доларів за ніч. В Брно ціни нижчі, номер в готелі коштує в середньому 70 — 150 євро за добу.

Де найдорожче і найдешевше жити у Європі, читайте в статті Finance.ua:

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