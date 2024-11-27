Мінімальні зарплати в Польщі та Чехії — Finance.ua

Мінімальні зарплати в Польщі та Чехії Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Мінімальні зарплати в Польщі та Чехії

Мінімальна зарплата є важливим показником економічної стабільності та рівня життя в різних країнах. У Європі мінімальні зарплати варіюються залежно від економічних умов, політики урядів і галузевих домовленостей. 2024 року спостерігається цікава тенденція щодо підвищення мінімальних зарплат у низці країн.

Польща

Польща має одну з найнижчих мінімальних зарплат серед європейських країн, на рівні 3 261,53 злотих (756 євро або 33 101,6 грн) на місяць у другій половині 2024 року. Це зростання на 15% порівняно з 2023-м.

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Однак Польща демонструє швидке економічне зростання, що дозволяє збільшувати мінімальні зарплати, хоч вони все ще є значно нижчими, ніж в інших західноєвропейських країнах.

Чехія

У 2024 році мінімальна заробітна плата в Чехії становить 18,900 крон на місяць, що приблизно еквівалентно 745 євро (32 527,7 грн). Це збільшення на 9,2% порівняно з попереднім роком, коли мінімальна заробітна плата складала 17 300 крон (29 958,4 грн).

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Окрім цього, для різних категорій працівників передбачені різні ставки: для менш кваліфікованих робітників (наприклад, помічників кухарів чи прибиральників) ставка складає 18 900 крон (32 527,7 грн), а для більш кваліфікованих спеціалістів, таких як фінансові аналітики чи директори, мінімальна зарплата може досягати 37 800 крон (65 467,8) на місяць.

Нагадаємо, з 1 червня цього року українці в Чехії можуть скористатись програмою повернення біженців до України. Програма розрахована на 430 осіб, а скористалися можливістю 11 осіб. Загалом зацікавленість у тому, щоб скористатися чеською програмою допомоги біженцям із добровільним поверненням до України, висловили 57 осіб, але дехто забрав своє прохання назад, бо вирішили повертатися пізніше або виїхали самостійно.

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