Яка кількість українців офіційно працює у Польщі — Finance.ua

Яка кількість українців офіційно працює у Польщі
На кінець вересня 2024 року офіційно працюючими у Польщі зареєстровано 779,3 тис. громадян України. Водночас працевлаштованих чоловіків більше, ніж жінок.
Про це пише wprost. pl з посиланням на дані польської Установи соціального страхування (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).
Як пише видання, серед мільйона застрахованих іноземців у Польщі понад три чверті — громадяни України.
Водночас майже 780 тис. працюючих українців у Польщі — 406,5 тис. чоловіків і 372,7 жінок.
Де найбільше працевлаштованих українців
Найбільше українців працюють у Мазовецькому воєводстві — 188,1 тис. осіб. Серед робітників переважають люди віком від 30 до 44 років.
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Кількість українців у Польщі поступово зростає. На початку року їх було 755 тис., а у 2022 році — 746 тис.
До початку повномасштабної війни ця цифра становила трохи більше ніж пів мільйона.
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Нагадаємо, наступного року внесок на медичне страхування у Польщі становитиме 9%, але розраховуватиметься з 75% від розміру мінімальної заробітної плати. У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати становитиме 4666 злотих, тож на медичне страхування буде відраховуватися 314,96 злотих.
Люблінське воєводство в Польщі готується до потенційного нового потоку українських біженців. Серйозних сигналів про великий наплив українців наразі немає, проте на випадок погіршення ситуації підготовка посилюється.
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