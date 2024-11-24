Яка кількість українців офіційно працює у Польщі — Finance.ua

Яка кількість українців офіційно працює у Польщі Сьогодні 08:15 — Світ

Яка кількість українців офіційно працює у Польщі

На кінець вересня 2024 року офіційно працюючими у Польщі зареєстровано 779,3 тис. громадян України. Водночас працевлаштованих чоловіків більше, ніж жінок.

Про це пише wprost. pl з посиланням на дані польської Установи соціального страхування (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych).

Як пише видання, серед мільйона застрахованих іноземців у Польщі понад три чверті — громадяни України.

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Водночас майже 780 тис. працюючих українців у Польщі — 406,5 тис. чоловіків і 372,7 жінок.

Де найбільше працевлаштованих українців

Найбільше українців працюють у Мазовецькому воєводстві — 188,1 тис. осіб. Серед робітників переважають люди віком від 30 до 44 років.

Кількість українців у Польщі поступово зростає. На початку року їх було 755 тис., а у 2022 році — 746 тис.

До початку повномасштабної війни ця цифра становила трохи більше ніж пів мільйона.

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Нагадаємо, наступного року внесок на медичне страхування у Польщі становитиме 9%, але розраховуватиметься з 75% від розміру мінімальної заробітної плати. У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати становитиме 4666 злотих, тож на медичне страхування буде відраховуватися 314,96 злотих.

Люблінське воєводство в Польщі готується до потенційного нового потоку українських біженців. Серйозних сигналів про великий наплив українців наразі немає, проте на випадок погіршення ситуації підготовка посилюється.

УНН За матеріалами:

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