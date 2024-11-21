У Польщі назвали головну проблему при працевлаштуванні іноземців — Finance.ua

У Польщі назвали головну проблему при працевлаштуванні іноземців Сьогодні 11:25 — Світ

У Польщі назвали головну проблему при працевлаштуванні іноземців

Все більше польських компаній працевлаштовує іноземних робітників. За останніми даними, у Польщі легально працює понад мільйон іноземців із понад 150 країн. Однак процес працевлаштування іноземців досі є складним з точки зору юридичної складової та комунікації, пише inpoland.net.pl.

Переважно мігранти з-поза меж ЄС працюють на виробництві або виконують іншу фізичну роботу. Однак під час презентації останнього звіту EWL було зазначено, що іноземці частіше знаходять роботу як спеціалісти та офісні службовці. Така динаміка свідчить про те, що мігранти стають все більш невід’ємною частиною різних секторів польської економіки.

Проте слід зазначити, що міграційні процеси і досі гальмують збільшення працевлаштування іноземців у Польщі.

Найбільшою проблемою роботодавці називають тривалість та нечіткість процедур легалізації. 58% опитаних підприємців стверджують, що формальності, пов’язані з отриманням дозволу на проживання або роботу, займають надто багато часу, які порушують процеси працевлаштування. Іноді на отримання такого дозволу можна чекати навіть до двох років. Через такі «невизначеності» керівництво не може наперед чітко спланувати роботу підприємства.

Цей фактор відлякує роботодавців. Для вирішення проблеми вони вказують на необхідність кращої співпраці з агенціями працевлаштування.

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Іноземці з яких країн найчастіше працюють у Польщі

Звіт показує, що в польських компаніях, де працюють іноземці, переважають працівники з України — аж 96% компаній. Білоруси працюють в 71% компаній, грузинів, молдаван та вірменів працевлаштували 54% опитаних підприємців. Все більше помітна тенденція до збільшення кількості іноземців, які приїздять до Польщі на роботу з Азії та Латинської Америки. Така ситуація показує, на скільки великі проблеми на польському ринку праці.

Аналітики прогнозують, що у 2025 році кількість іноземців на польському ринку праці буде зростати. Переважатимуть і надалі працівники з України.

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