У 2025 році у Польщі зменшать суму відрахувань із зарплати — Finance.ua

У 2025 році у Польщі зменшать суму відрахувань із зарплати Вчора 17:35 — Особисті фінанси

У 2025 році у Польщі зменшать суму відрахувань із зарплати

Наступного року внесок на медичне страхування у Польщі становитиме 9%, але розраховуватиметься з 75% від розміру мінімальної заробітної плати.

Про це пише inpoland.net.pl.

На сайті Центру урядового законодавства опубліковано проєкт урядових змін щодо розміру внеску на медичне страхування.

Згідно з проєктом, з 1 січня 2025 року внесок на медичного страхування буде відраховуватися від 75% мінімальної заробітної плати для осіб, які сплачують податки за шкалою оподаткування та єдиним податком, а також осіб, які використовують оподаткування у формі податкової картки.

У 2025 році розмір мінімальної заробітної плати становитиме 4666 злотих, тож на медичне страхування буде відраховуватися 314,96 злотих. Якби розрахунки велися за чинною схемою, то довелося б сплачувати 419,94 злотих. 9% відраховуватимуться від суми 3499,5 злотих. Але чим вища зарплата, тим більша буде сума відрахувань.

Зміни торкнуться близько 934 тисяч підприємців. Бюджету це обійдеться у мільярд злотих.

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