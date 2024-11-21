Як отримати кредит у Польщі і що для цього потрібно — Finance.ua

Як отримати кредит у Польщі і що для цього потрібно Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Як отримати кредит у Польщі і що для цього потрібно

Польща є однією з популярних європейських країн для оформлення кредитів завдяки лояльним умовам для іноземців і конкурентним процентним ставкам. Банки в Польщі пропонують різні типи кредитів, зокрема споживчі кредити, автокредити, іпотеки та кредити на розвиток бізнесу.

Умови отримання та перелік документів можуть варіюватися залежно від типу позики та статусу позичальника, але є певні загальні вимоги, які слід врахувати перед подаванням заявки.

Основні умови для отримання кредиту

Платоспроможність: банки оцінюють рівень доходів та наявність постійного працевлаштування або підтвердження регулярного доходу. Наявність позитивної кредитної історії, особливо в польських банках, є значним плюсом. Якщо кредитна історія з інших країн відсутня, банк може запросити додаткові гарантії. Для іноземців зазвичай необхідно мати посвідку на проживання в Польщі або робочу візу. Позичальник має бути старшим від 18 років, а максимальний вік на момент погашення кредиту часто встановлюється на рівні 65−70 років.

Документи для отримання кредиту

Для подачі заявки на кредит у польському банку зазвичай потрібні такі документи:

паспорт або посвідка на проживання (для підтвердження особи та статусу перебування в Польщі);

документи, що підтверджують дохід: довідка з місця роботи (Umowa o pracę або Umowa zlecenie), звіт про доходи для підприємців або виписки з рахунку для фрилансера;

довідка з польського податкового органу (в разі великих сум кредиту): для підтвердження доходів, якщо кредит великий;

кредитна історія: якщо позичальник має історію в інших країнах, він може надати витяг з кредитного бюро;

договір оренди або документ на право власності на житло: може бути необхідним для ідентифікації місця проживання в Польщі;

додаткові документи для іпотеки: оцінка нерухомості, документ на право власності, дозвіл на будівництво (якщо кредит береться під новобудову).

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Після подачі заявки банк аналізує фінансову ситуацію позичальника і перевіряє документи. У разі схвалення позичальник підписує кредитний договір і кошти перераховуються на його рахунок. Процентні ставки, сума кредиту та термін погашення залежать від конкретного банку та типу кредиту.

Відвідайте місцеві банки, наприклад, PKO BP, mBank або Santander Polska, щоб дізнатися умови для іноземців.

Кредитні ставки варіюються залежно від виду позики, проте загалом вони залишаються високими через базову облікову ставку у 5,85%. Споживчі кредити мають ставки близько 9−10%, тоді як іпотечні позики доступні під 8−9% річних.

Детальніше про те, як отримати кредити в інших країнах Європи — читайте у статті за посиланням.

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