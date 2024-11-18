Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці — Finance.ua

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Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці

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Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
У Варшаві, Вроцлаві та Верхньосілезько-Заґленбській метрополії зафіксовано найвищі ціни на квартири вторинного ринку.
Про це пише видання shoppingpl.com.
Жовтень приніс несподіване зростання цін на вторинному ринку в ряді польських міст. У Варшаві, Вроцлаві та Верхньосілезько-Заґленбській метрополії середня ціна за квадратний метр квартири зросла, в той час як у Кракові, Труймясті та Познані ціни залишилися стабільними. А у Лодзі зафіксували незначне зниження.
У польській столиці Варшаві ціна одного квадратного метра досягла 18,4 тис. злотих, а близько 75% квартир на ринку мають ціну понад 15 тис. злотих за квадратний метр. Такий підйом цін може бути обумовлене продажем відносно дорогих квартир, що підвищили середню ціну.
Подібний тренд спостерігається й у Вроцлаві, де середня ціна зросла до 14,4 тис. злотих за квадратний метр. Водночас у Верхньосілезько-Заґленбській метрополії ціни підскочили аж на 6%, що стало наслідком зменшення частки найдешевших квартир у продажу.
Лодзь став єдиним містом, де ціни знизилися на 1%, до 8,5 тис. злотих за квадратний метр квадратний.
Де у Польщі найвигідніше купувати квартири на вторинці
У Кракові, Труймясті та Познані спостерігається стабілізація цін. У жовтні ціни залишилися на рівні попередніх місяців: у Кракові — менш як 17,5 тис. злотих, у Труймясті — близько 15,8 тис. злотих, а в Познані — понад 12 тис. злотих за квадратний метр.
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Що стосується пропозицій на ринку, то у жовтні спостерігалося збільшення їх кількості в таких містах, як Варшава (19,4 тис.), Вроцлав (10,8 тис.) та Краків (10 тис.). Водночас у Лодзі та Познані кількість пропозицій зменшилася.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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