Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження

Війна продовжує суттєво змінювати наші щоденні рішення — від того, що ми кладемо у кошик, до того, як визначаємо для себе «здорове життя».

Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus.

Понад половина українців змінили свій раціон

56% опитаних зазначили, що їхні харчові звички змінилися під впливом війни. Це на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік.

Серед головних причин: зростання цін, постійний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.

Інфографіка: Gradus

Для жінок та людей віком 55+ особливо відчутним є емоційне виснаження та порушення сну. Саме ці фактори найсильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.

Інфографіка: Gradus

Українці змушені ще більше економити на їжі

Попри поступову адаптацію до нових умов, більшість українців продовжують скорочувати витрати на продукти.

Частка тих, хто зменшив харчові бюджети, зросла з 67% до 72%. Найменше економлять мешканці Києва та Західного регіону, де рівень доходів традиційно вищий. Найбільше — жителі Сходу та Півдня країни.

Інфографіка: Gradus

На чому економлять найчастіше

Під скорочення найчастіше потрапляють кондитерські вироби, снеки та делікатеси.

Жінки частіше відмовляються від солодкого — 54%, тоді як молодь менш схильна зменшувати витрати на алкоголь — 26%.

Загалом українці спрощують своє споживання, зосереджуючись на базових продуктах і уникаючи «емоційних» покупок.

Інфографіка: Gradus

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України писав , що більшість українців звертаються за мікрокредитами, щоб покрити щоденні витрати.

Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби, насамперед, щоб «дожити до зарплати». Також поширеними є кредити на оплату лікування, комунальних послуг, купівлю одягу або ремонт житла.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.