Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження
Війна продовжує суттєво змінювати наші щоденні рішення — від того, що ми кладемо у кошик, до того, як визначаємо для себе «здорове життя».
Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus.

Понад половина українців змінили свій раціон

56% опитаних зазначили, що їхні харчові звички змінилися під впливом війни. Це на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік.
Серед головних причин: зростання цін, постійний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.
Інфографіка: Gradus
Для жінок та людей віком 55+ особливо відчутним є емоційне виснаження та порушення сну. Саме ці фактори найсильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.
Інфографіка: Gradus
Українці змушені ще більше економити на їжі

Попри поступову адаптацію до нових умов, більшість українців продовжують скорочувати витрати на продукти.
Частка тих, хто зменшив харчові бюджети, зросла з 67% до 72%. Найменше економлять мешканці Києва та Західного регіону, де рівень доходів традиційно вищий. Найбільше — жителі Сходу та Півдня країни.
Інфографіка: Gradus
На чому економлять найчастіше

Під скорочення найчастіше потрапляють кондитерські вироби, снеки та делікатеси.
Жінки частіше відмовляються від солодкого — 54%, тоді як молодь менш схильна зменшувати витрати на алкоголь — 26%.
Загалом українці спрощують своє споживання, зосереджуючись на базових продуктах і уникаючи «емоційних» покупок.
Інфографіка: Gradus
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України писав, що більшість українців звертаються за мікрокредитами, щоб покрити щоденні витрати.
Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби, насамперед, щоб «дожити до зарплати». Також поширеними є кредити на оплату лікування, комунальних послуг, купівлю одягу або ремонт житла.
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
