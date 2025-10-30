Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження
Війна продовжує суттєво змінювати наші щоденні рішення — від того, що ми кладемо у кошик, до того, як визначаємо для себе «здорове життя».
Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus.
Понад половина українців змінили свій раціон
56% опитаних зазначили, що їхні харчові звички змінилися під впливом війни. Це на 7 відсоткових пунктів більше, ніж торік.
Серед головних причин: зростання цін, постійний стрес і наслідки атак, які впливають на побут і ритм життя.
Для жінок та людей віком 55+ особливо відчутним є емоційне виснаження та порушення сну. Саме ці фактори найсильніше впливають на регулярність харчування та вибір продуктів.
Українці змушені ще більше економити на їжі
Попри поступову адаптацію до нових умов, більшість українців продовжують скорочувати витрати на продукти.
Частка тих, хто зменшив харчові бюджети, зросла з 67% до 72%. Найменше економлять мешканці Києва та Західного регіону, де рівень доходів традиційно вищий. Найбільше — жителі Сходу та Півдня країни.
На чому економлять найчастіше
Під скорочення найчастіше потрапляють кондитерські вироби, снеки та делікатеси.
Жінки частіше відмовляються від солодкого — 54%, тоді як молодь менш схильна зменшувати витрати на алкоголь — 26%.
Загалом українці спрощують своє споживання, зосереджуючись на базових продуктах і уникаючи «емоційних» покупок.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України писав, що більшість українців звертаються за мікрокредитами, щоб покрити щоденні витрати.
Основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби, насамперед, щоб «дожити до зарплати». Також поширеними є кредити на оплату лікування, комунальних послуг, купівлю одягу або ремонт житла.
