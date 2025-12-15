Кандидати у водії складають теоретичні іспити краще, ніж практичні: як покращити результати
З початку 2025 року в сервісних центрах МВС провели 597 391 теоретичний іспит. З них 23% були успішно складені з першої спроби. Практичних іспитів за цей час склали 742 140, і лише 18% кандидатів у водії впоралися з першого разу.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Як підготуватися до теоретичного іспиту
Перший етап отримання посвідчення водія — це складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Кандидати можуть обрати спосіб підготовки:
- самостійне навчання за Типовою навчальною програмою;
- підготовку в акредитованій автошколі, перелік яких доступний на сайті Головного сервісного центру МВС.
Все більше майбутніх водіїв обирають самостійне вивчення правил. З початку 2025 року після самопідготовки прийнято 251 373 теоретичні іспити, майже чверть з них складені з першої спроби.
Під час навчання рекомендують використовувати офіційну літературу, починати з Правил дорожнього руху та вивчати матеріал систематично.
Корисні поради для підготовки до теорії:
- вивчати ПДР щодня;
- позначати складні питання;
- повторювати теми за блоками: знаки, розмітка, маневрування;
- аналізувати власні помилки;
- звертати увагу на дорожні знаки під час прогулянок;
- розглядати реальні дорожні ситуації.
Підготовка до практичного іспиту
Після успішної теорії кандидат у водії може розпочати навчання в акредитованому закладі. Мінімальна тривалість практичної підготовки становить 40 годин для авто з механічною коробкою та 38 годин для авто з автоматичною.
Якщо цього часу недостатньо, варто:
- пройти додаткові уроки з інструктором;
- тренуватися в різних умовах руху, у тому числі в години пік;
- освоювати складні маршрути та перехрестя;
- відпрацьовувати маневри до автоматизму.
На сайті ГСЦ МВС можна ознайомитися з маршрутами, за якими здійснюється приймання практичних іспитів у сервісних центрах МВС.
«Успішність складання іспиту в сервісному центрі МВС залежить не тільки від знань та практичних навичок, а й від психологічної рівноваги та емоційної стійкості. Тому варто уникати стресу, за потреби повторити ПДР та пройти додаткові заняття з керування транспортним засобом», — наголошують у МВС.
На складання іспитів потрібно попередньо записатися. Це можна зробити онлайн через Е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС або ж мобільний застосунок «Е-запис».
