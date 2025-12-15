0 800 307 555
Кандидати у водії складають теоретичні іспити краще, ніж практичні: як покращити результати

З початку 2025 року в сервісних центрах МВС провели 597 391 теоретичний іспит. З них 23% були успішно складені з першої спроби. Практичних іспитів за цей час склали 742 140, і лише 18% кандидатів у водії впоралися з першого разу.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Як підготуватися до теоретичного іспиту

Перший етап отримання посвідчення водія — це складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. Кандидати можуть обрати спосіб підготовки:
Все більше майбутніх водіїв обирають самостійне вивчення правил. З початку 2025 року після самопідготовки прийнято 251 373 теоретичні іспити, майже чверть з них складені з першої спроби.
Інфографіка: hsc.gov.ua
Інфографіка: hsc.gov.ua
Під час навчання рекомендують використовувати офіційну літературу, починати з Правил дорожнього руху та вивчати матеріал систематично.
Корисні поради для підготовки до теорії:
  • вивчати ПДР щодня;
  • позначати складні питання;
  • повторювати теми за блоками: знаки, розмітка, маневрування;
  • аналізувати власні помилки;
  • звертати увагу на дорожні знаки під час прогулянок;
  • розглядати реальні дорожні ситуації.
Інфографіка: hsc.gov.ua
Інфографіка: hsc.gov.ua

Підготовка до практичного іспиту

Після успішної теорії кандидат у водії може розпочати навчання в акредитованому закладі. Мінімальна тривалість практичної підготовки становить 40 годин для авто з механічною коробкою та 38 годин для авто з автоматичною.
Якщо цього часу недостатньо, варто:
  • пройти додаткові уроки з інструктором;
  • тренуватися в різних умовах руху, у тому числі в години пік;
  • освоювати складні маршрути та перехрестя;
  • відпрацьовувати маневри до автоматизму.
Інфографіка: hsc.gov.ua
Інфографіка: hsc.gov.ua
На сайті ГСЦ МВС можна ознайомитися з маршрутами, за якими здійснюється приймання практичних іспитів у сервісних центрах МВС.
«Успішність складання іспиту в сервісному центрі МВС залежить не тільки від знань та практичних навичок, а й від психологічної рівноваги та емоційної стійкості. Тому варто уникати стресу, за потреби повторити ПДР та пройти додаткові заняття з керування транспортним засобом», — наголошують у МВС.
На складання іспитів потрібно попередньо записатися. Це можна зробити онлайн через Е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС або ж мобільний застосунок «Е-запис».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems