Кому найскладніше знайти роботу в Польщі

Особисті фінанси
У листопаді рівень зареєстрованого безробіття у Польщі зріс до 5,7%, що на 0,1 відсотковий пункт більше, ніж місяцем раніше. На обліку в службах зайнятості перебувало 875,3 тисячі осіб.
Про це повідомили у Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики, пише inpoland.

У яких воєводствах Польщі найбільше безробітних

Найскладнішими регіонами для пошуку роботи традиційно залишаються Підкарпатське та Вармінсько-Мазурське воєводства, де рівень безробіття становить по 9,1%. Причини — слабша індустріальна база та менша кількість інвесторів.
Найнижчий показник у Великопольщі — 3,5%, де ринок праці є одним із найстабільніших.
Найбільше зросла кількість безробітних у наступних регіонах:
  • Сілезькому,
  • Підкарпатському,
  • Малопольському,
  • Люблінському,
  • Вармінсько-Мазурському.

Кому найскладніше знайти роботу у Польщі

Найскладніше працевлаштуватися людям з низькою або непрофільною кваліфікацією, а також жителям регіонів зі слабкою економічною активністю.
Хоча роботодавці подали до служб зайнятості 24,1 тисячі вакансій, більшість пропозицій стосувалися офісного персоналу, продавців, працівників складів і виробництва, водіїв автобусів та клінінгового персоналу.
Незважаючи на локальні труднощі, у Польщі одна з найнижчих ставка безробіття у ЄС. Як свідчать дані Євростату, у жовтні вона становила 3,2% - другий результат після Мальти. Середній рівень у ЄС — 6,0%, у зоні євро — 6,4%.
До цього Finance.ua зазначав, що рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль. 51% довоєнних іммігрантів та 24% біженців хотіли б залишитися у Польщі на постійній основі.
Упродовж перших дев’яти місяців 2025 року українці найактивніше відгукувалися на вакансії в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.
За матеріалами:
Finance.ua
