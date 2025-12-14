Кому найскладніше знайти роботу в Польщі Сьогодні 13:24 — Особисті фінанси

Кому найскладніше знайти роботу в Польщі

У листопаді рівень зареєстрованого безробіття у Польщі зріс до 5,7%, що на 0,1 відсотковий пункт більше, ніж місяцем раніше. На обліку в службах зайнятості перебувало 875,3 тисячі осіб.

Про це повідомили у Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики, пише inpoland.

У яких воєводствах Польщі найбільше безробітних

Найскладнішими регіонами для пошуку роботи традиційно залишаються Підкарпатське та Вармінсько-Мазурське воєводства, де рівень безробіття становить по 9,1%. Причини — слабша індустріальна база та менша кількість інвесторів.

Найнижчий показник у Великопольщі — 3,5%, де ринок праці є одним із найстабільніших.

Найбільше зросла кількість безробітних у наступних регіонах:

Сілезькому,

Підкарпатському,

Малопольському,

Люблінському,

Вармінсько-Мазурському.

Кому найскладніше знайти роботу у Польщі

Найскладніше працевлаштуватися людям з низькою або непрофільною кваліфікацією, а також жителям регіонів зі слабкою економічною активністю.

Хоча роботодавці подали до служб зайнятості 24,1 тисячі вакансій, більшість пропозицій стосувалися офісного персоналу, продавців, працівників складів і виробництва, водіїв автобусів та клінінгового персоналу.

Незважаючи на локальні труднощі, у Польщі одна з найнижчих ставка безробіття у ЄС. Як свідчать дані Євростату, у жовтні вона становила 3,2% - другий результат після Мальти. Середній рівень у ЄС — 6,0%, у зоні євро — 6,4%.

До цього Finance.ua зазначав , що рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль. 51% довоєнних іммігрантів та 24% біженців хотіли б залишитися у Польщі на постійній основі.

Упродовж перших дев’яти місяців 2025 року українці найактивніше відгукувалися на вакансії в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.

