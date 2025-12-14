Кому найскладніше знайти роботу в Польщі
У листопаді рівень зареєстрованого безробіття у Польщі зріс до 5,7%, що на 0,1 відсотковий пункт більше, ніж місяцем раніше. На обліку в службах зайнятості перебувало 875,3 тисячі осіб.
Про це повідомили у Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики, пише inpoland.
У яких воєводствах Польщі найбільше безробітних
Найскладнішими регіонами для пошуку роботи традиційно залишаються Підкарпатське та Вармінсько-Мазурське воєводства, де рівень безробіття становить по 9,1%. Причини — слабша індустріальна база та менша кількість інвесторів.
Найнижчий показник у Великопольщі — 3,5%, де ринок праці є одним із найстабільніших.
Найбільше зросла кількість безробітних у наступних регіонах:
- Сілезькому,
- Підкарпатському,
- Малопольському,
- Люблінському,
- Вармінсько-Мазурському.
Кому найскладніше знайти роботу у Польщі
Найскладніше працевлаштуватися людям з низькою або непрофільною кваліфікацією, а також жителям регіонів зі слабкою економічною активністю.
Хоча роботодавці подали до служб зайнятості 24,1 тисячі вакансій, більшість пропозицій стосувалися офісного персоналу, продавців, працівників складів і виробництва, водіїв автобусів та клінінгового персоналу.
Незважаючи на локальні труднощі, у Польщі одна з найнижчих ставка безробіття у ЄС. Як свідчать дані Євростату, у жовтні вона становила 3,2% - другий результат після Мальти. Середній рівень у ЄС — 6,0%, у зоні євро — 6,4%.
До цього Finance.ua зазначав, що рівень соціальної та економічної інтеграції українських іммігрантів у Польщі продовжує зростати вже третій рік поспіль. 51% довоєнних іммігрантів та 24% біженців хотіли б залишитися у Польщі на постійній основі.
Упродовж перших дев’яти місяців 2025 року українці найактивніше відгукувалися на вакансії в логістичних центрах, промисловості та харчовому виробництві.
Поділитися новиною
Також за темою
Як не натрапити на шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу
Кому найскладніше знайти роботу в Польщі
Ключові критерії вибору банку для підприємця
З наступного року комісії за зняття готівки в Польщі зростуть
ТОП-5 незвичних професій в Україні
Три кроки для фінансового перезавантаження перед Новим роком