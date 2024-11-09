У Польщі готуються до можливої нової хвилі біженців з України — Finance.ua

У Польщі готуються до можливої нової хвилі біженців з України Сьогодні 15:12 — Світ

У Польщі готуються до можливої нової хвилі біженців з України, Фото: AdobeStock-Halfpoint

Люблінське воєводство в Польщі готується до потенційного нового потоку українських біженців.

Про це розповів генеральний консул України у Любліні Олег Куць у коментарі для «Радіо Свобода».

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Він зазначив, що у місті щомісяця проходять засідання координаційної групи з питань допомоги українським громадянам.

За його словами, серйозних сигналів про великий наплив українців наразі немає, проте на випадок погіршення ситуації підготовка посилюється.

«Можу сказати, що в Люблінському воєводстві високий рівень готовності. Є списки волонтерів, які у 2022 році допомагали нашим громадянам. У цьому списку кілька сотень волонтерів, яких при потребі зберуть і залучать до допомоги. Є чітке розуміння хто чим займатиметься, хто працюватиме на кордоні, хто на вокзалі», — розпровів Олег Куць.

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До складу координаційної групи входять не лише представники місцевої влади та волонтери, але й фахівці управління Верховного комісара ООН у справах біженців, які консультують щодо грантів для фінансової підтримки українців.

Чинники, які можуть вплинути на нову хвилю біженців

Генконсул зазначив, що ймовірність нової хвилі біженців залежить від ситуації на фронті та можливих атак на енергетичну інфраструктуру України.

Також, за словами воєводи Люблінського воєводства Кшиштофа Коморського, у разі потреби пункти прийому біженців у воєводстві можуть бути розгорнуті протягом 24−48 годин.

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«Якщо буде потреба надати допомогу людям, які тікають від війни чи холоду, будемо до цього готові. У попередні роки були такі місяці, коли це було кілька сотень людей щоденно, а було і кілька тисяч. Це були найбільші потоки, ми до цього теж готові, але я думаю, що нам це більше не загрожує», — зазначив Коморський.

У травні посол України в Польщі Василь Зварич повідомляв, що кількість громадян України, які прибули до Польщі після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, зменшилася з 1,3 мільйона до 950 тисяч.

Нагадаємо, зміни в міграційних правилах Польщі викликають кадрову кризу в основних галузях, таких як транспорт і логістика. Зокрема, українські працівники все частіше обирають для роботи інші країни.

Радіо Свобода За матеріалами:

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