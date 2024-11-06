Заяви на одноразову виплату 300+ на дітей у Польщі можна подати до кінця місяця — Finance.ua

Заяви на одноразову виплату 300+ на дітей у Польщі можна подати до кінця місяця
До 30 листопада 2024 в Польщі ще триватиме прийом заявок на отримання допомоги по програмі «Добрий старт 300+». Подавати їх можна тільки в електронному вигляді.
Yavp.pl розповідає, як швидко подати електронну заявку на «300+» через систему eZUS.
- Щоб подати заявку, потрібно мати створений акаунт в eZUS або довірений профіль (Profil zaufany), з допомогою якого також можна залогуватися на порталі.
- Далі на вкладці «Ogólny» (верхнє меню праворуч) потрібно вибрати «Dobry start» (головне меню ліворуч) і настиснути «Створити нову заяву» («Utwórz nowy wniosek»).
- Далі треба зазначити, що заява складається від імені одного з батьків дитини (або опікуна).
- Наступний крок — вказати, за який навчальний рік буде виплачуватися допомога.
- Після цього потрібно буде заповнити формуляр з персональними даними того, хто заповнює заявку, та місцем проживання в Польщі.
При виборі громадянства «українське» вас попередять, що легальність вашого перебування в Польщі потрібно буде засвідчити заявою наступного змісту: «Інформую, що я є громадянином (нкою) України/подружжям громадянина (нки) України і прибув (ла) до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями». Замість заяви можна долучити скан-копію PESEL UKR в кінці заповнення заяви
- Далі потрібно натиснути «додати дитину» і внести всі необхідні персональні дані.
- Потім потрібно поставити галочку, що ваша дитина буде навчатися у школі у поточному навчальному році. Галочка про те, що мова йде не про «зерувку» — нульовий клас — проставиться автоматично, оскільки ці виплати не поширюються на учнів «зерувки».
- Далі потрібно внести інформацію про школу, яку буде відвідувати ваша дитина.
Також заявників попросять ознайомитися з відповідальністю у випадку подання завідомо неправдивої інформації в заявці на виплату допомоги й проставити галочки скрізь, де це потрібно.
- Заявка готова. Тепер треба додати до неї необхідні документи, які підтверджують право на отримання допомоги «300+». Найкраще, щоб вони були у форматі JPEG.
- Щоб остаточно відправити заявку, потрібно буде підписати її довіреним профілем (Profil zaufany). Треба натиснути на найбільш зручний для вас спосіб, виконати подальші запропоновані дії і все — заявка відправлена.
Як можна ще подати заявку на цю допомогу
Подати заявку на виплату 300+ в режимі онлайн можна також через портал Emp@tia або через електронний банкінг. Якщо говорити про останній спосіб, то список банків, через які можна подати заявки на отримання одноразової допомоги в розмірі 300 злотих на підготовку дитини до школи, виглядає так:
- PKO Bank Polski SA,
- Bamk Pekao SA,
- mBank SA,
- ING Bank Śląski SA,
- Alior Bank SA,
- Bank Pocztowy SA,
- Credit Agricole Bank Polska SA,
- Bank Millennium SA,
- Velo Bank S.A.,
- Nest Bank SA,
- SGB Bank SA,
- Bank BPS SA,
- Santander,
- BNP Paribas Bank Polska SA.
Нагадаємо, програма «Добрий старт» передбачає одноразову виплату в розмірі 300 злотих. Гроші повинні допомогти сім’ям компенсувати витрати, пов’язані з підготовкою дитини до навчального року. Фінансова допомога виплачується незалежно від доходу й добробуту заявників.
Програма розповсюджується на дітей до 20 років (у випадку дітей з інвалідністю — до 24-х років), які навчаються в початковій, середній школі, а також у поліцеальній школі. Водночас вона не розповсюджується на дітей, які відвідують дитячі садки, «зерувки», та студентів.
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