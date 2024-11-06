Заяви на одноразову виплату 300+ на дітей у Польщі можна подати до кінця місяця — Finance.ua

Заяви на одноразову виплату 300+ на дітей у Польщі можна подати до кінця місяця Сьогодні 07:45 — Особисті фінанси

Заяви на одноразову виплату 300+ на дітей у Польщі можна подати до кінця місяця

До 30 листопада 2024 в Польщі ще триватиме прийом заявок на отримання допомоги по програмі «Добрий старт 300+». Подавати їх можна тільки в електронному вигляді.

Yavp.pl розповідає, як швидко подати електронну заявку на «300+» через систему eZUS.

Щоб подати заявку, потрібно мати створений акаунт в eZUS або довірений профіль (Profil zaufany), з допомогою якого також можна залогуватися на порталі.

Далі на вкладці «Ogólny» (верхнє меню праворуч) потрібно вибрати «Dobry start» (головне меню ліворуч) і настиснути «Створити нову заяву» («Utwórz nowy wniosek»).

Далі треба зазначити, що заява складається від імені одного з батьків дитини (або опікуна).

Наступний крок — вказати, за який навчальний рік буде виплачуватися допомога.

Після цього потрібно буде заповнити формуляр з персональними даними того, хто заповнює заявку, та місцем проживання в Польщі.

При виборі громадянства «українське» вас попередять, що легальність вашого перебування в Польщі потрібно буде засвідчити заявою наступного змісту: «Інформую, що я є громадянином (нкою) України/подружжям громадянина (нки) України і прибув (ла) до Польщі з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з воєнними діями». Замість заяви можна долучити скан-копію PESEL UKR в кінці заповнення заяви

Далі потрібно натиснути «додати дитину» і внести всі необхідні персональні дані.

Потім потрібно поставити галочку, що ваша дитина буде навчатися у школі у поточному навчальному році. Галочка про те, що мова йде не про «зерувку» — нульовий клас — проставиться автоматично, оскільки ці виплати не поширюються на учнів «зерувки».

Далі потрібно внести інформацію про школу, яку буде відвідувати ваша дитина.

Також заявників попросять ознайомитися з відповідальністю у випадку подання завідомо неправдивої інформації в заявці на виплату допомоги й проставити галочки скрізь, де це потрібно.

Заявка готова. Тепер треба додати до неї необхідні документи, які підтверджують право на отримання допомоги «300+». Найкраще, щоб вони були у форматі JPEG.

Щоб остаточно відправити заявку, потрібно буде підписати її довіреним профілем (Profil zaufany). Треба натиснути на найбільш зручний для вас спосіб, виконати подальші запропоновані дії і все — заявка відправлена.

Як можна ще подати заявку на цю допомогу

Подати заявку на виплату 300+ в режимі онлайн можна також через портал Emp@tia або через електронний банкінг. Якщо говорити про останній спосіб, то список банків, через які можна подати заявки на отримання одноразової допомоги в розмірі 300 злотих на підготовку дитини до школи, виглядає так:

PKO Bank Polski SA,

Bamk Pekao SA,

mBank SA,

ING Bank Śląski SA,

Alior Bank SA,

Bank Pocztowy SA,

Credit Agricole Bank Polska SA,

Bank Millennium SA,

Velo Bank S.A.,

Nest Bank SA,

SGB Bank SA,

Bank BPS SA,

Santander,

BNP Paribas Bank Polska SA.

Нагадаємо, програма «Добрий старт» передбачає одноразову виплату в розмірі 300 злотих. Гроші повинні допомогти сім’ям компенсувати витрати, пов’язані з підготовкою дитини до навчального року. Фінансова допомога виплачується незалежно від доходу й добробуту заявників.

Програма розповсюджується на дітей до 20 років (у випадку дітей з інвалідністю — до 24-х років), які навчаються в початковій, середній школі, а також у поліцеальній школі. Водночас вона не розповсюджується на дітей, які відвідують дитячі садки, «зерувки», та студентів.

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